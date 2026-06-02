¿Apple Watch? Siempre recomiendo este Garmin: igual de inteligente y mejor para hacer deporte

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El Venu 3S es un reloj inteligente que lo tiene casi todo para ser la alternativa ideal al Apple Watch.

Apple tiene como compañía muchas cosas buenas, y una de ellas es que es capaz de fidelizar como nadie a sus usuarios, que quedan "atrapados" en su ecosistema de dispositivos casi para siempre. Una vez que tienes un iPhone, luego vienen los AirPods, el Apple Watch, el iPad y así hasta el infinito, renovando todo cada ciertos años.

Dicho esto, si lo que te gusta es hacer deporte no están mal los Apple Watch, pero no son los Garmin, más precisos en muchos deportes y con mejor batería por norma generas. Puedes pensar que lo que buscas es un reloj inteligente, no uno deportivo, pero ojo porque hay algunos Garmin que aúnan ambas cosas, como por ejemplo el Venu 3S.

Es un reloj inteligente, deportivo y bastante vistoso. Cuesta ahora mismo 321 euros, pero con los códigos de AliExpress puede salirte por muchísimo menos, y además el envío es gratis desde España, con los tres años de garantía que corresponden por ley.

Venu 3S Amazon

AliExpress Este reloj deportivo de Garmin apuesta por más funciones inteligentes y con una pantalla de más calidad y mayor tamaño, entre otras cosas.

Los cupones descuento van agotándose y reponiéndose, así que solo tienes que probar algunos de los siguientes:

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Deportivos, pero con notificaciones, pagos móviles y más

La gran diferencia con el Apple Watch es la autonomía. El Venu 3S aguanta hasta 10 días en modo 'smartwatch', y hasta 20 días en modo de ahorro de batería. Con carga solar, podría llegar incluso más. El Apple Watch, por su parte, necesita una carga diaria, o como mucho cada dos días. Esto no es solo una cuestión de comodidad.

La pantalla AMOLED es brillante, nítida y muy detallada. Tiene cristal Corning Gorilla Glass 3 y un bisel de acero inoxidable, por lo que se ve bien en cualquier situación. La resolución es excelente, y los colores son muy vivos. Además, puedes activar el modo Always-On, que mantiene la pantalla encendida todo el tiempo sin que se vea apagada.

El GPS es otro de sus puntos fuertes. Incorpora GPS, GLONASS y Galileo, por lo que la precisión es casi inmejorable. El sensor de pulso óptico mide cada segundo, la saturación de oxígeno en sangre y la temperatura cutánea. El seguimiento del sueño es avanzado, con análisis de fases de sueño REM, ligero y profundo. Además, tiene un sensor de ECG que podría ser aprobado en Europa en el futuro.

En cuanto a funciones inteligentes, el Venu 3S te permite recibir notificaciones, hacer y recibir llamadas directamente desde la muñeca, controlar la música (hasta 650 canciones), usar Garmin Pay y sincronizarse con WiFi y Bluetooth. Es compatible con iOS y Android, por lo que no estás limitado a un solo ecosistema.

El peso es de 40 gramos, por lo que es muy cómodo para llevar todo el día. Tiene 5 ATM de resistencia al agua (50 metros), por lo que puedes nadar con él sin problemas.