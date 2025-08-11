Amazon te regala 10 euros para gastar en su web: estas son las condiciones para conseguirlos

El 'marketplace' anima a comprar entre los miles de productos de su catálogo con una promoción muy interesante.

El comercio online no ha dejado de crecer en los últimos años y es que nos hemos acostumbrado a que nuestras compras lleguen a la puerta de casa. Amazon es uno de los marketplaces que más lo ha promovido. De hecho, aunque muchos no conocen su sección de cupones para ahorrar, ya hay pocos usuarios que no lo han probado. Pero si perteneces a este grupo, ahora estás de suerte.

El gigante del comercio online ha lanzado una promoción especial: regala 10 euros para las primeras compras a través de su aplicación. Eso sí, tendrás que meter en la cesta mínimo 25 euros para poder aplicarlo. Este obsequio es solo para los clientes "elegibles" y puedes descubrirlo si, al hacer clic en el botón de abajo y estando conectado a tu cuenta, encuentras el anuncio "puedes optar a esta oferta".

Si tienes la suerte de conseguirlo, Amazon te facilitará un código que puedes canjear en esa primera compra. Eso sí, esta campaña solo está activa hasta el 26 de agosto, por lo que no la dejes pasar si cumples con las condiciones establecidas.

Una de las condiciones interesantes es que el código es aplicable solo en productos vendidos por Amazon, no por vendedores externos de su catálogo, una forma de evitar fraudes y que dichos vendedores acaben quedándose con los cupones de forma fraudulenta.

Aún así, merece la pen, puesto que ahorrar 10 euros en una compra de 25 supone un buen porcentaje de ahorro. La aplicación de Amazon cuenta con todas las funcionalidades de la web (listas de deseos, acceso a servicios...) pero con la facilidad de tener todo en el teléfono móvil y no necesitar un ordenador para realizar tus compras. Está disponible tanto para teléfonos Android como iPhone.

¿Y has probado Prime?

Si ya has realizado alguna compra a través de la aplicación, pero no eres un usuario recurrente, tenemos otra buena noticia: Amazon te ofrece 30 días de prueba gratis de su servicio Amazon Prime, el club premium de la plataforma que permite recibir las compras en tiempo récord, da acceso a ofertas exclusivas y a servicios del gigante del comercio online como su canal de streaming, Prime Video.

Se trata de una forma sencilla y económica de tener siempre disponible un gran catálogo de productos que podemos recibir rápida y cómodamente en casa. Una vez finalizado el periodo de prueba, Amazon Prime tiene un precio de 4,99 euros al mes, 49,90 euros si pagas de forma anual o de 2,49 euros si tienes entre 18 y 22 años.