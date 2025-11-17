AliExpress se adelanta a Amazon: rebaja aún más el pack superventas del Black Friday ¡de papel higiénico!

Nada mejor que acumular productos de supermercados para batir a la inflación.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Amazon siempre arrasa en el Black Friday con el pack de 96 rollos de Scottex, pero esta vez se le ha adelantado AliExpress.

El megapack de 96 rollos de papel higiénico Scottex Original es una de esas ofertas que, año tras año, se suceden en el Black Friday en Amazon, aunque últimamente no suelen bajar de los 20 euros debido a la inflación que afecta a todos los productos de consumo básico.

Por suerte y con motivo del 11 del 11, AliExpress ha puesto este pack a un precio más que llamativo: solo 17,88 euros si aplicas el código de descuento AEMES04. Y por si fuera poco, la entrega es rápida, lo que hace de esta oferta una oportunidad muy buena para ahorrar en la compra de un producto que, por mucho que pasen los años, siempre seguirá siendo imprescindible en casa.

Lo normal es que lo recibas en aproximadamente una semana, así que no tienes que esperar demasiado. Y tardaría menos si no fuera porque esta semana y la próxima son de muchísimo trasiego logístico, como todos los años.

Papel Higiénico Scottex (96 rollos) Este megapack tiene papel higiénico para meses, y además es de una de las marcas más reconocidas del sector. 17,88€ en AliExpress con código AEMES04 28€ en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Una marca con solera en España

Este pack de papel higiénico Scottex Original no es cualquier paquete grande con rollos normales y corrientes. Es una marca con mucho recorrido en el tiempo, de las más queridas por sus usuarios,

Además, con el pack te aseguras una reserva para rato, evitando tener que estar haciendo compras constantes y, por tanto, ahorrando tiempo y dinero.

¿Y eso cómo se traduce? En ahorro real contra la inflación, porque cuanto más tiempo puedas espaciar la compra de productos básicos, mejor para tu bolsillo.

El papel higiénico Scottex Original destaca por su suavidad y resistencia, gracias a su tecnología Onda Suave, una textura que garantiza un tacto agradable.

Está fabricado en doble capa, lo que ofrece un equilibrio perfecto entre cuidado para la piel y firmeza. Es un papel con gramaje justo para que no se deshaga, pero tampoco sea demasiado grueso o duro.

Cada rollo tiene una longitud de unos 7,2 metros aproximadamente, lo que significa que usarás menos rollos con el tiempo. Además, el diseño clásico de Scottex garantiza que cada hoja se despegue con suavidad y sin romperse.

Comprar este megapack te permite olvidarte de quedarte sin papel higiénico en momentos inoportunos, y también es ideal para familias numerosas o negocios pequeños que quieran asegurarse una buena reserva sin gastar mucho dinero.