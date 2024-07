Adiós a las obras: el armario de baño fácil de instalar por menos de 54 euros

En muchas ocasiones, queremos dar un aire renovado a nuestro hogar sin la necesidad de meternos en una obra y todo lo que eso conlleva. Decir adiós a estar limpiando polvo durante días es una opción interesante para cualquier. Tanto es así que ya existen soluciones de todo tipo. Desde vinilos para reformar suelos y baldosas a muebles de fácil montaje para renovar algunas zonas de casa. Desde 20deCompras, hemos encontrado un mueble para el baño muy bien valorado en Amazon que promete multiplicar el espacio de almacenamiento del aseo sin obras y por menos de 54 euros.

El armario de baño más vendido de Amazon. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Mueble para lavabo Descripción: Mueble de almacenaje con dos puertas y dos compartimentos en color blanco. Tiene una balda ajustable en altura y es resistente a la humedad. Las medidas son de 60 x 30 x 60 centímetros. Marca: Vasagle Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 53.75 Imagen:

Además de por las características que ofrece, pensadas en especial para baños pequeños en los que buscamos aumentar la capacidad de almacenamiento, este mueble para lavabos de Amazon nos ha encantado por el precio. Además, cuenta con 4,1 estrellas doradas que los usuarios le han dado en la web.

Un mueble perfecto para baños pequeños

Si estás pensando en incluir este modelo a tu cuarto de baño debes saber que tiene unas dimensiones de 60 centímetros de ancho, 60 de alto y 30 de fondo para adaptarse incluso a los espacios más pequeños y con menos margen de maniobra. Una apuesta mini que, sin embargo, no renuncia al estilo: ofrece un diseño sencillo en color blanco para que sea una pieza atemporal en nuestro baño, y con acabados plateados para rematar y darle el toque elegante. Eso sí, la estructura es sencilla y útil, pues está formado por doble puerta que da acceso a dos compartimentos con balda regulable para adaptarse a todo lo que guardemos.

Cabe destacar que la simpleza de su estructura permite que su montaje sea sencillo, como destacan algunas de las reseñas que ha recibido el producto en el Amazon; y es que, aunque hay que integrar el lavabo en su interior, el espacio del que dispone facilita este paso para que los que no son manitas puedan hacer sin dificultad.

SI bien es cierto que la estabilidad del mueble es buena debido a las cuatro patas con refuerzo de las que disfruta, es importante elegir bien el sifón que queremos encajar para evitar accidentes. Para empezar, tener en cuenta que las medidas en las que debe encajar son de 20 x 15 centímetros si queremos instalar uno nuevo o preferimos encajar el que ya tenemos en casa.

¿Cómo hacer que tu baño se vea bien?

Accesorios para una higiene personal Getty Images

Además de los trucos para no realizar obras anteriormente mencionados, una de las cosas que cambiará totalmente la apariencia de tu baño es el papel pintado en las paredes. Y aunque, a veces, colocarlo no es tarea fácil, es una de las formas de lucir un baño totalmente nuevo cuando no nos gustan sus paredes.

Otra de las cosas que podemos cambiar sin necesidad de hacer una obra son los accesorios del baño, que le darán un aspecto renovado a la estancia. Reemplazar dosificadores, portacepillos, jaboneras o toalleros antiguos por unos nuevos más modernos harán que nuestro baño parezca otro completamente diferente.

