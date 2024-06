Los gadgets de cocina que necesitas para saborear el verano: del enfriador de cerveza al deshuesador de cerezas

El verano ya está aquí, y con él llegan los helados, los polos, los zumos de fruta fresquitos, las tardes de piscina y cerveza o las noches de cócteles. Y no puede ser que no pille a medio gas, por lo que, ya sea aprovechando las rebajas o no, tienes que comprar estos productos que te van a hacer la vida más fácuil este verano.

Tanto si tienes niños en casa, si tienes invitados o si simplemente quieres disfrutar el verano al 300%, apunta estos elctrodomésticos y utensilios de cocina que se van a convertir en los imprescindibles de tus veranos.

La Nutribullet portable

Si eres de los que disfruta como nadie de las frutas del verano y te gusta hacer con ella combinaciones de helados, batidos o zumos, la Nutribullet portable -que te puedes llevar de viaje a cualquier lado- se puede convertir en tu mejor aliada.

Nutribullet portable. Amazon

Nutribullet Portable es ideal tanto si te apetece un batido de proteínas para después de entrenar, un tentempié saludable para llevar o un cóctel divertido y original junto a la piscina. Su cargador USB-C alimenta el motor durante unos 15 ciclos de licuado y su tapa con asa hace que sea fácil de transportar.

Moldes de helado

Moldes de helado. Amazon

No hay verano sin helados, y por tanto, si quieres disfrutar del placer de estos postres fresquitos sin pasarte de calorías, nada como hacer tus propios helados en casa.

Puedes utilizar el gadget anterior para hacer un batido de frutas con leche o con nada que luego congeles en estos moldes para hacer helados con sus palitos.

Deshuesa cerezas

Deshuesa cerezas. Amazon

Las cerezas y las picotas son de las frutas más populares en verano, y probablemente a ti también te moleste tener que qutiar el hueso una a una sobre todo cuando vas a cocinar con ellas -porque sí, por ejemplo puedes preaprar un gazpacho muy rico-.

Para no agotar tiempo y paciencia toma de este removedor de semillas puedes quitar el hueso de las cerezas de seis en seis de un solo golpe.

Enfriador de botellas

Vale que dependiendo del tipo de vino que consumamos la temperatura óptima varía, aunque está claro que con la subida de las temperaturas tener un enfriador de botella simpre nos va venir bien.

Enfriador de botellas. Amazon

Por menos de 7 euros este enfriador de botellas es un gadget de cocina que te arregla el verano pero que también te va a ser útil el resto del año.

Enfriador de cerveza

¿Cuántas veces te ha pasado que cuando vas a tomar una cerveza o cualquier otra bebida está caliente porque no has sido lo suficientemente previsor y no lo has metido en el frigorífico?

Enfriador de cervezas. Amazon

Cuando se trata de un refresco siempre podemos ponerle una piedra de hielo y arreglar la situación, aunque cuando se trata da una bebida que no queremos que entre en contacto con el agua del hielo se nos complica. Bien, pues he aquí la solución. Este enfriador de cervezas (o de cualquier otra bebida) de acero inoxidable va a ser un imprescindible en tu congelador este verano para poder enriar bebidas siempre que quieras.

