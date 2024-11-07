Abrigos, zapatillas y otras prendas de North Face, al 50%: dónde aprovechar esta oferta que parece de Black Friday

El Corte Inglés activa esta promoción 'flash' hasta el 8 de noviembre donde podemos encontrar descuentos en la popular firma de ropa deportiva de hasta 160 euros.

La temporada 2024-2025 en las estaciones de esquí de España se inaugurará entre finales de noviembre y principios de diciembre. Aunque este es el deporte rey del invierno, el senderismo sigue siendo uno de los favoritos para una escapada a la montaña cualquier época del año, siempre teniendo en cuenta la climatología y la situación de la zona para garantizar la seguridad. En este sentido, es importante contar con buena equipación para estas actividades, empezando por la ropa.

De hecho, siempre hay que acudir a estas excursiones bien calzados y abrigados, sobre todo si se trata de alta montaña, puesto que las condiciones climáticas pueden variar en cuestión de minutos y la temperatura cambia conforme se produce el ascenso. Así, apostar por prendas de abrigo de calidad requiere una inversión que suele ser elevada.

Sin embargo, en pleno mes del Black Friday estamos seguros de que podemos aprovechar buenas ofertas, como la que hoy te traemos. Aunque no se trata de un descuento dentro de la promoción de Viernes Negro, lo parece: El Corte Inglés ha rebajado las prendas de The North Face hasta un 50% para que puedas conseguir ahorrar hasta 164 euros en algunas de sus prendas. Eso sí, la campaña termina el 8 de noviembre, por lo que no te lo pienses mucho.

Las mejores ofertas de hasta el 50% en North Face

Empezamos la selección por un clásico de la marca: un abrigo, una de sus prendas estrellas que, de no estar en rebaja, requieren una gran inversión. Esta, sin duda, merece la pena, puesto que la calidad es indiscutible, pero no siempre es apta para todos los bolsillos. Sin embargo, ahora podemos conseguir una rebaja de 165 euros en modelos como el Diablo Down, para ella.

Esta chaqueta está rellena de plumón de origen responsable. El Corte Inglés

Relleno de plumón, con puños elásticos y tejido antidesgarros, esta prenda es una de nuestras favoritas. Al igual que el chaleco para ellos de la misma gama, Diablo Down, que está rebajado un 50%. En este caso, el tejido también está especialmente pensado para las jornadas en la montaña.

Este modelo está rebajado un 50%. El Corte Inglés

Otra prenda de abrigo que nos ha encantado es la chaqueta Bolt Polartec, para ellas, un modelo perfecto para funcionar como capa intermedia. Fabricada con tejido polar, aunque no se nota en el volumen de la prenda. Ofrece, además, gran transpirabilidad y se seca rápidamente. ¡Y cuesta menos de 60 euros!

Pese al tejido polar, apenas abulta. El Corte Inglés

Para completar el conjunto de ropa, escogemos el pantalón Stolemberg Alpine, una propuesta elástica y resistente al agua que se convierte en nuestra favorita para nuestras excursiones. Está confeccionado en poliéster y elastán y cuenta con bolsillos con cremalleras, elásticos y cremalleras en los tobillos.

Este modelo permite total libertad de movimiento. El Corte Inglés

Y de las prendas de abrigo de calidad pasamos al calzado, otro imprescindible para el senderismo. Y es que de esta elección depende, en parte, nuestra seguridad. De la promoción flash en The North Face, nos quedamos con las zapatillas Hedgehog Futurelight, tanto para ella como para él. Están diseñadas con plantillas acolchadas, son transpirables e impermeables y muy resistentes para los terrenos montañosos.

Este modelo es impermeable. El Corte Inglés

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