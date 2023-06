Tu horóscopo diario: jueves 29 de junio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 29 de junio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Una influencia benéfica de Saturno te ayudará a conseguir algo que para ti es una de las cosas más preciadas y deseadas, o te pondrá mucho más cerca de tu objetivo. No será un día de suerte porque Saturno, aun en su mejor versión otorga las cosas con mucho esfuerzo y sacrificio, pero también el premio es muy grande.

Tauro

Te espera un día bastante incómodo o difícil, aunque la causa va a estar más en ti que en las circunstancias externas. Tienes una gran impaciencia y, a tu juicio, las cosas van más despacio de lo que deberían o lo que desearías. Todo va bien en tu vida, pero hoy eres tú quien no estás bien, deberías pensar en ello con calma.

Géminis

Una influencia armónica y benéfica de Saturno te va a ayudar a encontrar el camino que hará cambiar tu vida de nuevo para bien, te hará salir del confusionismo o incluso el caos que has venido teniendo en los últimos tiempos y poder ver, al fin, las cosas mucho más claras. Solución de problemas relacionados con dinero.

Cáncer

Por fin encontrarás de nuevo tu paz interior y tu alegría, después de unos días en los que te has entregado con frecuencia a emociones negativas o un poco autodestructivas. El apoyo de un ser muy querido o una gran alegría en tu vida íntima van a ser cruciales para que puedas salir de ese hoyo imaginario de oscuridad.

Leo

Un aspecto favorable de Saturno te ayudará a que avances en tus proyectos y metas, pero con mucha más solidez y además te protegerás mucho mejor de quienes quieren interponerse en tu camino. La energía positiva de Saturno te ayudará a poder actuar a la vez con cabeza y corazón, a ser audaz pero también calculador.

Virgo

Cuando las cosas no salen como tú quieres, o surge algún problema u obstáculo que no habías previsto, como te va a suceder hoy, eres capaz de entregarte a los impulsos más destructivos de cólera y rabia. Tu cabeza es como una computadora, pero por muy bien que se hagan las cosas, siempre se nos queda algo por el camino.

Libra

Un aspecto muy favorable de Saturno va a ser especialmente positivo para ti porque te ayudará a controlar una situación muy caótica o confusa que estabas sufriendo últimamente. Por fin vas a poder ver las cosas con mucha más claridad y encontrar las claves de los fracasos o los problemas que has venido teniendo últimamente.

Escorpio

La influencia favorable del Sol y Saturno te va a traer un día afortunado en el que se te hará realidad algo que deseabas desde hacía mucho tiempo en relación con tu vida íntima. También, a diferencia de tu estado habitual, hoy sentirás mucha paz y vas a ver tu camino con mucha mayor claridad y serenidad de como solías verlo.

Sagitario

Siempre sueles estar en los cielos, pero hoy vas a descender a la tierra y centrarás todos tus esfuerzos y energías en objetivos de carácter material y financiero. Hay algo que luchas intensamente por conseguir, está bastante difícil, pero no por ello vas a echarte atrás, además tienes mucha suerte y consigues lo que no pueden otros.

Capricornio

Tienes que olvidarte de tus miedos, escrúpulos o preocupaciones con gran decisión. Es el momento de luchar y de avanzar, y solo eso te sacará definitivamente de tus temores o inquietudes irracionales. Hoy Saturno, tu planeta regente, se encuentra en buen estado cósmico, por eso hoy no debes temer ser más audaz de lo habitual.

Acuario

Un estado cósmico favorable de Saturno va a traer a tu vida un importante éxito profesional o financiero, o ambas cosas que se encontrarán entrelazadas. No es ningún golpe de suerte, llevas luchando por ello mucho tiempo y ya has fracasado en algún intento anterior, pero hoy no fracasarás porque casi te vendrá todo a las manos.

Piscis

Saturno se encuentra actualmente en tu signo y es cierto que te está poniendo muchas piedras en tu camino, pero hoy el gran planeta de los anillos está en buen aspecto cósmico y pondrá en tu camino alguna importante ayuda que te llevará al éxito y te hará ver con claridad las cosas buenas que te esperan en un futuro a largo plazo.