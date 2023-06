La historia del portero con Síndrome de Down que acabó triunfando en el Cádiz

Según el diccionario de la Real Academia Española, fanático significa “persona que actúa con fanatismo, es decir, con apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de sus creencias u opiniones”.

Pedro Payares, guardameta del Cádiz Genuine, se presenta en el documental ‘Fanáticos de lo Real’ como “Pedrito, el araña, el mejor portero de España”. Para él, ser fanático es hacer lo que más le gusta, jugar con sus amigos. A este joven del Puerto de Santa María el Síndrome de Down no le ha impedido triunfar en el fútbol y, al igual que sus compañeros, vivir cada día con emoción, ilusión y persiguiendo sus sueños.

Su madre lo describe con solo una palabra: superación. “Desde que nació todo ha sido superación”, reconoce. A pesar de las dificultades que se presentaron durante sus primeros años de vida, Pedro remontó y ha llenado de alegría a todos los que le conocen.

El futbolista está completamente integrado en su ciudad, donde es conocido y muy popular. “A mí me quiere todo el mundo”, confirma el joven, que tiene una ajetreada vida social. “A veces le digo: ‘Pedro, párate, en todos lados no se puede estar’”, explica su madre, aunque se muestra orgullosa de que su hijo tenga su vida, y entre y salga cuando quiera.

La cita a la que nunca falla es al desayuno en su bar favorito. Cada mañana a la misma hora se sienta en su sitio en la barra, rodeado de camareros y clientes que ya se han convertido en amigos. Pero, sin duda, su plan favorito es salir de fiesta con sus primas y él lo corrobora con una sonrisa traviesa, la música le hace sentir bien y por eso le encantan las discotecas.

Además del entusiasmo y la alegría con la que enfrenta su día a día, Pedro también tiene un sueño por el que trabaja duro. Su gran meta es ser portero profesional como su ídolo, Keylor Navas. Por ello, se esfuerza para mejorar como guardameta mientras defiende la portería del Cádiz de LaLiga Genuine Santander, un proyecto que busca dar un espacio a los futbolistas con discapacidad intelectual.

“En la portería yo chillo: ‘¡Vamos arriba!’”, confiesa el futbolista, que ya ha conseguido hacerse un hueco en la tienda oficial del Cádiz, donde un cartel con su foto recuerda a otras personas con discapacidad que pueden triunfar en el fútbol. “Si ellos son especiales, ¿qué somos nosotros? Nosotros tenemos que aceptarlos como nos aceptamos unos a otros. Todos tenemos nuestras faltas. ¿Por qué ellos van a ser especiales? Y los tratamos como niños especiales. Hay que tratarlos como a los demás. Todos iguales”, insiste su madre.

Pedro, junto a sus compañeros de la liga Genuine José Antonio Carmona y Rebeca García, protagonizan del documental ‘Fanáticos de lo Real’, disponible en Movistar Plus+ y en el canal de YouTube de @BurgerKingEspana. En ‘Fanáticos de lo Real’ el espectador podrá acompañarle en sus entrenamientos y en sus logros, siempre con una sonrisa, y descubrir lo lejos que se puede llegar con el entusiasmo y el esfuerzo real. “Él mismo me lo dice: ‘hay que ver dónde estoy llegando, mamá. ¿A dónde voy a llegar?’”, indica su madre.

Deporte y trabajo para ser personas independientes

A pesar de que el 92% de las personas con discapacidad intelectual en España entre 16 y 24 años está desempleada, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), José Antonio Carmona, otro de los protagonistas del documental y capitán del Córdoba Genuine, ha encontrado trabajo al frente de la parrilla de un Burger King de su ciudad: “me cambió la vida encontrar trabajo. Soy más independiente y me siento orgulloso con mis compañeros”.

Por su parte, Rebeca García, la tercera protagonista, está acostumbrada a romper barreras: no solo es la única mujer de su equipo de LaLiga Genuine Santander, el Valencia, sino que también es la única chica con discapacidad de la otra agrupación en la que juega, el Sporting de Xirivella. Para su madre, es un ejemplo a seguir de no rendirse: “ya no es por demostrar nada a los demás, es por demostrarse a ella misma todo lo que puede hacer”.

Cartel del documental ‘Fanáticos de lo Real’. BURGER KING

Si en algo están de acuerdo todos los protagonistas del documental es en que son personas normales. “No somos unos extraños”, recuerda Rebeca, a lo que José Antonio puntualiza: “cada uno tiene su forma de ser y es normal”. “Podemos ser peculiares por nuestra forma de ser, pero nos ilusionamos, nos divertimos, disfrutamos y nos emocionamos como el resto. De eso va ser real”, concluye el padre de José Antonio.

El documental, producido por TBS (Tech Brands Stories) con la colaboración de OmnicomPR Brand Solutions, se encuentra enmarcado en Fanáticos de lo Real by Burger King, el proyecto social que creó la compañía hace más de un año con el objetivo de reforzar su compromiso por la inclusión y la diversidad.