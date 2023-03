Tu horóscopo diario: viernes 31 de marzo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 31 de marzo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana laboral se va a terminar para ti con un día repleto de actividad física y mental, y en el que abordarás todo tipo de iniciativas relacionadas con el trabajo. Un día excelente si tuvieras que viajar o asistir a una importante reunión de negocios. Pero es posible que en muchos momentos te muestres airado y colérico.

Tauro

Hoy te espera un día a todas luces favorable y armonioso, tanto en los asuntos de trabajo como en los de carácter más íntimo, en parte debido a la excelente posición de la Luna. Actividad fructífera que además te costará menos esfuerzo o sacrificio del que suele ser habitual. Es un momento favorable en la vida sentimental.

Géminis

La indecisión y la inestabilidad se encuentran entre las características más fundamentales y habituales de tu personalidad, y estas se van a manifestar especialmente en el día de hoy, aunque por fortuna irán dirigidas a asuntos de poca importancia y prácticamente no te van a perjudicar. Debes relajarte un poco los nervios.

Cáncer

Aunque todo indica que el día será agradable o afortunado para ti y que tu vida camina, poco a poco, hacia senderos de mayor suerte y felicidad, sin embargo, y sin saber realmente por qué, tendrás tendencia a meterte en tu mundo interior e incluso en algunos momentos a dejarte llevar de un cierto abatimiento o melancolía.

Leo

Tú siempre tiendes a vivir el presente y ver la vida con la mayor objetividad, sin embargo, hoy no podrás evitar tener la mente un poco ausente porque estarás muy pendiente de un viaje o alguna importante actividad que quieres hacer este próximo fin de semana. A pesar de todo podrás gozar de un día favorable en el trabajo.

Virgo

La influencia favorable de los planetas te conduce a un momento especialmente fecundo o afortunado en tus asuntos tanto de trabajo como financieros o la vida social. Estás ante un tiempo ideal si deseas tomar alguna iniciativa o incluso correr algún riesgo mayor de lo habitual. Vas a recibir reconocimientos que no esperas.

Libra

Agobios y preocupaciones relacionadas con el trabajo y las finanzas, inquietudes materiales que realmente no tienen base, o que solo son consecuencia de pequeñas turbulencias sin importancia. Realmente no vas a tener un mal día, pero en tu interior se agitarán dudas y cavilaciones que al final verás como quedarán en nada.

Escorpio

La semana laboral puede terminar de forma especialmente positiva para ti, ya que a la suerte que últimamente te acompaña más de lo que es habitual, podrás unirle también un momento de gran optimismo y eficacia personal. Éxitos relacionados con el trabajo o los negocios a lo que también se le van a unir buenas noticias.

Sagitario

Momento de crisis o cambio en tus relaciones más íntimas, amistad y amor. Alguien que hasta ahora había sido importante sale de tu vida de forma brusca e inesperada, pero al mismo tiempo iniciarás otras relaciones mucho más valiosas y ventajosas tanto en lo personal como lo social. Se termina una etapa en tu vida íntima.

Capricornio

Si quieres terminar bien la semana laboral debes procurar ponerte en un segundo plano y si puede ser no tomar decisiones de gran importancia. Pero si no te queda más remedio que afrontar alguna cuestión muy importante o tener que estar en primer plano entonces trata de reflexionar cada paso antes de darlo, no improvises.

Acuario

Hoy te espera un día de grandes contrastes, positivo en general, pero en el que tendrás que afrontar algunos momentos de grandes tensiones, sobre todo por la tarde. Por tus grandes ideales a veces recuerdas un poco a Don Quijote, aunque también eres igual de radical e intransigente. Recuerda que no convives con ángeles.

Piscis

Las decepciones son frecuentes en tu vida porque tú siempre ves el lado bueno de las personas, incluso aunque no lo tengan, y a menudo estas te causan gran dolor cuando se muestran realmente tal como son. Quizás hoy tengas que afrontar un día algo duro, pero pase lo que pase nada te quitará tu bondad e inocencia natural.