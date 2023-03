Tu horóscopo diario: viernes 24 de marzo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 24 de marzo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Los sentimientos y afectos van a tener una mayor cabida en este día, y afortunadamente esto será para bien. Te encontrarás sucesos o noticias agradables relacionadas con tu vida sentimental o familiar, o en los dos ámbitos. Algún conflicto o tensión podría resolverse. Tu pareja o hijos te traerán sorpresas muy agradables.

Tauro

Te espera un día bastante feliz si tú pones un poco de tu parte, y por fin podrás hacer realidad algún sueño o una gran ilusión relacionada con el amor, o cuando menos sentirás que el destino te acerca cada vez más a tus sueños. Momento ideal para que tomes la iniciativa e incluso corras algún riesgo en el terreno sentimental.

Géminis

Hoy tu gran inteligencia y astucia te llevarán a descubrir una mentira, una estafa o una traición. Gracias a ello podrás evitar que suceda o desbaratar la situación, si llega a producirse. En el fondo es una suerte para ti porque te permitirá alejar de tu vida a una persona falsa y traidora en la que llegaste a confiar casi a ciegas.

Cáncer

Te espera un día de alegría, paz y felicidad, al menos el destino te lo pondrá fácil para que tú lo vivas de ese modo. Poco a poco las cosas te van cambiando a mejor y la vida te va poniendo un escenario cada vez más agradable para ti, y esa es la sensación que tendrás ya no solo en este día sino a lo largo de las próximas semanas.

Leo

Hoy te volcarás especialmente en el trabajo y vas a tener en la cabeza, con más intensidad de lo normal, los asuntos de dinero y materiales en general, quizás estés preocupado por tus finanzas o te estés preparando para realizar una gran inversión o un importante gasto en tu vida privada. Pero en general el día te va a ir bien.

Virgo

Las benéficas influencias de la Luna y Venus te ayudarán a disfrutar de un día que comenzará algo tenso o con mucho estrés y nerviosismo, pero finalmente terminará siendo un día agradable en el que podrás relajarte, sobre todo porque podrás concluir con éxito todos los trabajos que te habían crispado a lo largo de la mañana.

Libra

Tienes que desarrollar una misión muy difícil relacionada directa o indirectamente con tu trabajo, tendrás que afrontar una situación en condiciones muy adversas y utilizar para ello tus mejores dotes de habilidad y diplomacia. Lo vas a pasar mal o bastante mal, pero al final lo vas a conseguir y te habrá merecido la pena.

Escorpio

Ya sea con razón o sin ella hoy te vas a encerrar dentro de ti mismo más de lo que suele ser normal, tanto si se debe a secretos agobios y preocupaciones de trabajo, o quizás también a una gran tristeza o melancolía motivada por adversidades en tu vida íntima, que te esforzarás por ocultar a los ojos del exterior. Todo pasará.

Sagitario

No dejes que la impaciencia te estropee el día de hoy. Aunque las cosas se retrasen o aparezcan problemas inesperados eso no significa que al final no vayan a salir, o que vayan a salir mal. Hoy te sentirás más vehemente o airado de lo habitual y podrías hacer cosas de las que al final seguro que te arrepentirás. Debes calmarte.

Capricornio

Es el momento de superar todos los temores, ansiedades e inseguridades que escondes a los ojos del exterior, y salir a la lucha con gran fe y confianza. Hoy tendrás algunos planetas importantes enviándote sus mejores influencias y tus esfuerzos no van a fracasar, es el momento de correr riesgos y de exigir lo que te mereces.

Acuario

Te espera un día muy activo y competitivo, pero al mismo tiempo agradable y exitoso para ti, porque no será el destino quien te va a poner los problemas o los estímulos en tu casino, sino que serás tu mismo quien vas a ir a buscarlos. Un día que se va a culminar con realizaciones y frutos que no se deberán a la suerte sino a ti.

Piscis

Tú te esfuerzas muchísimo por favorecer la felicidad de tus amigos, seres queridos y prácticamente todos los que te rodean, sin embargo, tienes muy pocos momentos en los que tú mismo puedas disfrutar de esa felicidad que te mereces y por la que tanto luchas, pero hoy va a ser uno de esos días. A veces los sueños se cumplen.