Tu horóscopo diario: lunes 30 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 30 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana se iniciará con un día lleno de estrés y tensión para ti, aunque no va a ser malo, sino que resolverás con éxito todos los problemas o adversarios que te vayan saliendo al camino, que no van a ser pocos. No obstante, debes tener cuidado con tu carácter, que hoy podría volverse más colérico o explosivo de lo habitual.

Tauro

Vas a comenzar la semana con un día favorable e inspirado para los asuntos laborales y sobre todo financieros o materiales. Tendrás a tu disposición excelentes posibilidades, pero el problema va a estar a la hora de tomar la decisión correcta. De todos modos, los astros te serán favorables y estarás acertado en tus iniciativas.

Géminis

Hoy te vas a mostrar más lanzado y audaz de lo habitual a la hora de tomar iniciativas tanto en el terreno laboral como en las finanzas, sin embargo, lo que realmente te convendría es más bien lo contrario, actuar con prudencia y pensar las cosas antes de hacerlas. Ten cuidado a la hora de correr riesgos, podrías lamentarlo.

Cáncer

La semana comenzará bien para ti, probablemente mejor de lo que esperas, y el éxito te acompañará en tus iniciativas. Debes escuchar al corazón e incluso dejarte llevar por la intuición, hoy estas cosas te van a funcionar a pesar de que siempre son un poco temerarias. Gran actividad física y mental que dará abundante fruto.

Leo

Se abre la semana laboral con una montaña de problemas que te estará esperando con los brazos abiertos y que puede llegar a desquiciarte los nervios o sumirte en un gran agotamiento. Sin embargo, no debes preocuparte porque los planetas se hallan en armonía y además te favorecen. Todo va a ir bien aunque sea agotador.

Virgo

De nuevo empieza la semana laboral y tu personalidad cobrará de nuevo mayor brillo y optimismo, y además tendrás motivos para ello porque las cosas te van a salir bien y los demás te admirarán por ello o te pedirán consejo. Es un buen día, aunque al mismo tiempo estará lleno de obstáculos a superar, cosa que harás con éxito.

Libra

No dejes que te estresen o te condicionen los agobios o tensiones que hoy vas a encontrar a tu alrededor, incluso la suspicacia hacia unos compañeros a los que encontrarás más raros o distantes de lo habitual. Tú debes seguir tu camino porque es el que te conducirá al éxito con seguridad, y poco importa lo que piensen los demás.

Escorpio

Desde hace unos meses estás realizando grandes esfuerzos y sacrificios para sacar adelante proyectos y objetivos relacionados con tu trabajo y finanzas, y esta semana que hoy comienza va a ser para ti una semana de retribución y justicia, un tiempo de recogida de frutos, al menos de forma parcial. Hoy tendrás un día afortunado.

Sagitario

Triunfo sobre enemigos, adversarios y en general sobre personas o circunstancias que quieren cortarte el camino o hacerte daño a tus espaldas. Es un buen día para ti aunque eso no será obstáculo para que al mismo tiempo sea un día de abundantes tensiones. Si no anulas ahora a tus enemigos ellos lo harán contigo más tarde.

Capricornio

La semana comenzará para ti con un día lleno de batalla y situaciones difíciles que tendrás que afrontar. Afortunadamente, los planetas formarán buenas configuraciones y todo saldrá bien al final. El destino te hace justicia y tu vida empieza poco a poco a sonreír después de mucho tiempo en que tuviste los caminos cerrados.

Acuario

Aunque a tu alrededor se desencadenen todo tipo de tensiones hoy debes conservar la calma, ir a lo tuyo sin inmutarte. Ahora tienes muy claro el camino que quieres recorrer o el modo en que quieres hacer las cosas y no debes dejar que nada ni nadie te distraiga o te intente sacar del camino que has elegido, y que además es correcto.

Piscis

Debes sobreponerte y olvidar los desengaños o las crisis en el amor. Ahora los planetas forman excelentes configuraciones y no debes paralizarte dirigiendo la vista hacia atrás cuando es hacia adelante donde están las cosas buenas. Muy pronto podrás entender que a veces Dios nos ayuda dándonos cosas y otras veces quitándonoslas.