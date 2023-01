Tu horóscopo diario: viernes 20 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 20 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

A diferencia de los anteriores, este día traerá más lucha y más dificultades a superar, las cosas serán un poquito más tensas o complicadas, aunque esto no significa que vaya a ser un mal día, solo que vas a tener que retirar más piedras del camino. Pero no pierdas los nervios, todo al final saldrá, solo que con mayor batalla.

Tauro

Alegrías o buenas noticias relacionadas con la vida sentimental y el mundo íntimo, aunque también será un buen día para los asuntos de trabajo y materiales. Solo tienes que dejarte llevar por la corriente, no fuerces las cosas, hoy la suerte está contigo y las cosas caminarán en el sentido que tú más deseas. Tienes que relajarte.

Géminis

Gran actividad física y mental, esfuerzos que darán su fruto a corto o largo plazo, pero en ningún caso va a ser una actividad estéril. Déjate llevar por los acontecimientos y también por la gran energía que emanará de tu interior. Sin duda va a ser un buen día para ti, pero también un día bastante trepidante y apasionante.

Cáncer

Es importante que te animes, el mes de enero no está transcurriendo demasiado bien para ti, pero no porque la suerte sea mala sino porque tú no acabas de encontrarte bien. Acabamos de empezar un año que puede ser muy bueno para ti, pero es preciso que pongas algo de tu parte. Tú puedes y lo vas a hacer con éxito.

Leo

Poco a poco vas comprobando como tus sueños se van haciendo realidad, con un esfuerzo constante vas abriendo los caminos para que esto suceda a medio o largo plazo. Acabas de comenzar un año que promete mucho y es el momento de poner toda la carne en el asador. De momento hoy te esperan alegrías y buenas noticias.

Virgo

Aunque todo vaya bien a veces te es casi imposible evitar sacarle punta a todo e incluso caer en la melancolía o dejarte llevar por ciertas actitudes destructivas. Algo así te va a suceder hoy, en parte porque tienes un gran agotamiento psíquico. Percibes que todo te cuesta muchísimo trabajo y luego los frutos son muy pequeños.

Libra

Este será un buen día para los asuntos propiamente materiales y financieros, bueno para cualquier iniciativa o decisión que vayas a tomar y también te puedes llevar una alegría relacionada con el dinero, quizás algún problema que se solucione o una buena noticia relacionada con las finanzas. Pero estarás un poco melancólico.

Escorpio

Debes mantenerte firme, ya sea en tu opinión o en aquello que estés haciendo o promoviendo. No permitas que los demás te obliguen a ir por otro camino, porque este es el que te va a llevar al triunfo, aunque en apariencia no parezca el más idóneo. Te espera un día de lucha y tensión, pero al final te impondrás sobre los demás.

Sagitario

Este será uno de los mejores signos del día porque este no será un día cualquiera para ti, sino que te va a traer alguna sorpresa tan grande como positiva, relacionada con la vida íntima. Estás en un gran momento, aunque algunas veces te dejes arrastrar por un cierto sentimiento melancólico. El destino te protege y hoy lo vas a ver.

Capricornio

Tienes la sensación de que las personas que te rodean, tanto en el trabajo como también en la vida íntima, muchas veces no te ayudan sino todo lo contrario. Te sientes solo ante una vida llena de dificultades y percibes a los demás casi como enemigos. Pero si quieres que ellos cambien también tú tienes que poner algo de tu parte.

Acuario

Hoy empieza un momento muy favorable para ti, tal vez el mejor del año porque el Sol comenzará a transitar por tu signo a lo largo de un mes, esto te traerá suerte y te ayudará a que las cosas salgan como tú deseas. En estos días todo te costará un poco menos de esfuerzo y tendrás algo más de ayuda. Bueno para tomar iniciativas.

Piscis

Sacrificio por los demás, amor desinteresado. Hoy será uno de esos días en los que mostrarás lo mejor de ti mismo, tu lado más altruista y espiritual. Pero no esperes recompensa porque tu destino siempre está relacionado con dar, y en todo caso la recompensa no te la traerán las personas, sino que te vendrá dada del destino.