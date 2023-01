Tu horóscopo diario: viernes 13 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 13 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana laboral va a concluir con otro día positivo y optimista para ti, en el que vas a tener la sensación de que todo sale del modo que tú deseas, o de forma muy aproximada. Aparte de eso tienes en la cabeza un montón de proyectos no solo laborales sino también de otro tipo. Buenas noticias relacionadas con las finanzas.

Tauro

Debes tomarte las cosas con calma y filosofía porque es probable que hoy se te tuerzan un poco o te quedes bloqueado con un asunto de trabajo o de negocios. Si te pones nervioso, que es lo más probable, va a ser mucho peor porque los problemas que te podrían surgir solo se solucionarán con mucha habilidad y diplomacia.

Géminis

Hace muy poco una persona te ha causado mucho daño o preocupación, pero hoy tú se lo vas a devolver con gran habilidad y de un modo que no se lo esperará. El belicoso planeta Marte transita por tu signo y llevará a una actitud batalladora, tanto si quieres como si no, pero si ayer perdiste, sin embargo, hoy te tocará ganar.

Cáncer

Hoy la inestabilidad emocional jugará a tu favor porque comenzarás el día un poco bajo de ánimo y, sin embargo, lo acabarás mucho mejor, tal vez porque muchos de los problemas o de las cosas malas que te esperas no te van a suceder, y sí vas a tener la simpatía o el apoyo de muchas de las personas que te rodean o de tus jefes.

Leo

Este será uno de los mejores días de la semana para ti, en lo que a lo laboral y social se refiere. Tras una semana con grandes altibajos, cambios y sorpresas hoy si tendrás la oportunidad de brillar y tus iniciativas lograrán el éxito que tanto anhelas. Es un día muy inspirado e intuitivo para ti y te conviene escuchar a tu corazón.

Virgo

Vales tu peso en oro, sobre todo en lo que se refiere al trabajo y los asuntos materiales en general, pero también, en muchos casos y sin tu darte cuenta, puedes convertirte en tu peor crítico o incluso tu peor enemigo. Sin embargo, cuando tu alma está en armonía, como te sucederá hoy, puedes tener días magníficos en lo laboral.

Libra

Para que hoy salga todo como tú más deseas tienes que hacer aquello que mejor se te da, buscar la armonía y la concordia, el punto medio o el punto de encuentro, la diplomacia y la concordia. Si tratas de imponer tu punto de vista las cosas no te van a salir bien, pero si eres flexible y tienes mano izquierda podrás lograr mucho más.

Escorpio

Nada te detiene en tu pasión por alcanzar tus objetivos y buscas constantemente quemar etapas o descubrir atajos para ir lo más rápido posible. Hoy tendrás un buen día, pero no lo deberás a la suerte sino sobre todo a una voluntad de hierro que se irá imponiendo sobre todas las dificultades que vayan surgiendo en tu camino.

Sagitario

Te espera un día inspirado y afortunado, pero al mismo tiempo también será un día lleno de acción y de lucha, de iniciativas audaces y confrontación con otros competidores. Pero en medio de ese ambiente de batalla un rayo afortunado te despejará el camino y te ayudará a lograr la victoria. Es un día de éxito para cerrar la semana.

Capricornio

2023 tiene grandes posibilidades de ser un buen año para ti, quizás no de grandes y brillantes éxitos, pero si de esfuerzos que poco a poco van dando sus frutos. Hoy mismo vas a tener un día de estas características, de trabajo constante, por un lado, y al mismo tiempo una sutil suerte que te irá abriendo los caminos discretamente.

Acuario

No te obstines en ir por caminos que en este momento están cerrados para ti, o en buscar soluciones que ahora no te sirven. Lo que quieres conseguir no puedes lograrlo ahora, pero sí podrás hacerlo más adelante. Debes tener más flexibilidad y más paciencia o te vendrán fracasos que no tendrías por qué tener. Debes esperar.

Piscis

No tengas miedo, es cierto que tienes enemigos y personas que te envidian, que muchos de los que te sonríen luego cuando te das la vuelta te apuñalan. Pero también es cierto que siempre llevas a tu lado una protección providencial que siempre se hace presente cuando peor estás. Tú avanza por tu camino y confía en tu destino.