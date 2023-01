Tu horóscopo diario: lunes 9 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 9 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

De nuevo vuelves a la batalla del día a día, que hoy amanecerá cargado de problemas y preocupaciones en el trabajo, por ello al principio lo vas a pasar un poco mal, pero la situación no tardará en cambiar y al final todo terminará estupendamente, o al menos de una forma mucho más favorable de como había empezado.

Tauro

La semana comenzará de un modo bastante favorable para ti, y además de forma casi milagrosa se van a resolver, o incluso desaparecer, problemas o preocupaciones que esperabas encontrarte al regresar de nuevo al trabajo. El destino interviene a tu favor y lo va a hacer mucho más según vaya avanzando este nuevo año.

Géminis

La vuelta al trabajo y al la rutina cotidiana no será nada agradable para ti, al menos desde un punto de vista emocional. Por otro lado, esto irá en paralelo con algún disgusto o desengaño en tu vida sentimental o familiar. En conjunto, uno de esos días en los que parece que has entrado con el pie izquierdo, pero es pasajero.

Cáncer

El regreso a los asuntos mundanos y laborales, tras el parón de las Navidades, va a ser positivo, o relativamente positivo para ti, y al menos lo harás con la moral más alta que en otros momentos. Algo dentro de ti te dice que este puede ser tu año y así va a ser, en efecto. Debes dejar atrás los miedos y el pesimismo pasados.

Leo

Hoy tendrás ocasión de comprobar la suerte y la protección que siempre te acompañan. Quien quiera hacerte algún daño no solo no lo conseguirá sino que no le aguarda nada bueno, y precisamente hoy vas a vivir una situación de este tipo, quizás un ataque por la espalda o alguna traición, pero en realidad nada debes temer.

Virgo

La vuelta al trabajo y a los asuntos mundanos te devolverá nuevamente a las tensiones y preocupaciones que te acompañan en tu realidad cotidiana, a las tensiones y los nervios que te van deshaciendo por dentro, aunque mantengas el tipo y los demás no se den cuenta. Es un día un poco difícil aunque sabrás estar a la altura.

Libra

Con la nueva vuelta a los asuntos laborales cotidianos se te planteará la necesidad de actuar con habilidad y astucia ante una serie de situaciones que te encontrarás más complicadas de lo habitual. Te vas a enfrentar con éxito a una serie de escenarios difíciles y sabrás salir airoso de ataques o maniobras siniestras de enemigos.

Escorpio

Este será uno de los mejores signo en el presente día, pero no solo porque tengas suerte sino también porque te encontraras bien y animado por sentimientos de optimismo. Es un día favorable tanto para los asuntos laborales y mundanos como para el amor y la vida íntima, también es ideal para tomar todo tipo de iniciativas.

Sagitario

La vuelta al trabajo y los asuntos mundanos se presentará muy favorable para ti y tomarás el control de la situación desde un principio. Tus iniciativas serán inteligentes y acertadas, y tu actividad intensa y fructífera. La suerte estará contigo aunque no la veas o tengas cierto escepticismo, pero será un día predispuesto al éxito.

Capricornio

A partir de hoy vuelve de nuevo para ti el trabajo agotador y el sacrificio. No va a ser un mal día y tus esfuerzos van a dar los frutos que esperas, pero vas a echar muchísimo de menos las Navidades y el bienestar y serenidad que reinaba en esos días. De todos modos hoy las cosas te saldrán bien aunque no te encuentres bien.

Acuario

Hoy te enfrentarás de nuevo a los asuntos laborales y los negocios con bastante desgana pero también con una gran energía y voluntad de vencer. No esperarás a que se presenten los problemas, sino que tu mismo vas a ir hacia ellos con determinación. Sería un día claramente de lucha en el que te conviene controlar tu carácter

Piscis

Este no será un día malo, pero sí bastante incómodo porque tienes que volver a un mundo que nunca es fácil para ti y podría resultarte poco agradable. Además, hoy es uno de esos días en los que debes tener cuidado con las traiciones o engaños. Todo va a salir bien, pero te requerirá un gran desgaste emocional y estar muy atento.