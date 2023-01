Tu horóscopo diario: domingo 8 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 8 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

De nuevo emprendes la marcha con el ánimo renovado y una vez pasadas las Navidades dispuesto a afrontar el nuevo año con fuerza y espíritu ganador. Vas a tener un día lleno de vitalidad y afortunado en los acontecimientos, pero sobre todo porque te sentirás optimista y dispuesto a arrasar lo que se te ponga por delante.

Tauro

Hoy te sentirás como un rey en su trono, y no solo porque estás ante un año que se abre para ti con las mejores perspectivas sino porque además tú mismo lo intuyes y lo sientes en tu interior. Te sientes triunfador de una guerra que todavía no has empezado y además vas a tener un día lleno de momentos agradables.

Géminis

Vas a tener un día crispado o agresivo, muy marcado por la influencia de Marte. Sin tú quererlo puedes hacer daño a tus seres queridos debido a tu tendencia a ser demasiado franco y cantarle las verdades al lucero del alba. Hoy podrías hacer o decir cosas de las que luego te vas a arrepentir. Debes huir de las discusiones.

Cáncer

Ya han pasado las fiestas y comienza el nuevo año con las mejores perspectivas para ti. Es el momento de enfrentarte a todos los miedos que te impiden avanzar, ahora debes dejar que triunfe la esperanza y la fe en ti y en el destino. Quizás los éxitos no lleguen de un día para otro, pero van a llegar seguro y tú debes estar ahí.

Leo

Hoy es un día ideal para que disfrutes de tu familia y tu hogar, que te sientes en el trono para gobernar ese reino que para ti son tu familia y aquellos que llevan tu sangre. Todos ellos, arremolinados frente a ti, harán que te sientas feliz y te darán una gran fuerza para comenzar un 2023 lleno de éxitos, ya pasadas las fiestas.

Virgo

El final de estas fiestas va a ser un momento feliz para ti, o al menos más de lo que esperas. Te llevarás grandes sorpresas para bien y te darás cuenta de que tu vida es mucho más feliz y fructífera de lo que generalmente sueles creer. Además de esto, hoy el amor te podría dar alguna sorpresa especialmente agradable o placentera.

Libra

La semana terminará para ti con un poco de tristeza, tal vez porque ya se terminan los alegres días de fiesta, o porque este día en concreto quizás no te salga tan bien como desearías, pero lo cierto es que hoy te amenazarán nubarrones de melancolía, especialmente por la tarde o al final del día. Riesgo de sufrir algún desengaño.

Escorpio

Las influencias planetarias te favorecen de cara a este nuevo año que a partir de ahora será cuando comience de verdad, y tú te preparas para conseguir éxitos tanto en el trabajo como la vida íntima. Este será para ti un día muy positivo, pero también con una tendencia a mirar hacia ese futuro que pronto pretendes conquistar.

Sagitario

Una persona muy cercana a ti va a traicionarte de un modo u otro, movida por una secreta envidia, mientras que cuando está a tu lado se muestra como si fuera tu amigo del alma. Sin embargo, ahora la suerte está de tu lado y todo esto para lo único que te va a servir es para que te quites de tu vida a alguien que no te conviene.

Capricornio

Los días navideños se terminan para ti con una gran alegría relacionada con la vida íntima, especialmente con el ámbito de la familia y los hijos, ya sea en forma de amor, reconocimiento o una sorpresa agradable. A pesar de tu carácter habitualmente pesimista este día vas a vivirlo con una aptitud notablemente más positiva.

Acuario

El día de hoy será mucho mejor que el de ayer, ya sea por sus acontecimientos y vivencias o simplemente porque tú te sentirás mucho mejor y más positivo en tus pensamientos. Además, también te espera un acontecimiento afortunado relacionado con la amistad, una protección o ayuda que no esperas, pero que te vendrá genial.

Piscis

Hoy te toca sacrificios y renuncias, luchar por tus seres queridos o socorrerles de un modo u otro. Te espera un día algo difícil, pero no porque tú tengas problemas sino porque tendrás que arreglar problemas o adversidades de otras personas, y no hay nada que se te dé mejor. Ayudar a tus seres queridos te hace feliz y llena tu vida.