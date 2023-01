Tu horóscopo diario: martes 3 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 3 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Marte se encontrará muy poderoso en el día de hoy y amenazará con sacar el lado menos agradable de tu personalidad, los arranques de cólera, la impaciencia o la agresividad. En el trabajo podrías llevar la competitividad a un plano casi personal o te puedes volver demasiado desconfiado. Debes calmarte, todo va bien.

Tauro

No te relajes demasiado porque tus enemigos no descansan y tampoco los que te tienen envidia. Estás en un buen momento y esto no significa que te vaya a pasar nada malo, pero a lo largo del día tendrás alguna señal sobre lo que te acabo de advertir. Si estás atento y alerta nada podrán contigo, pero sino tendrías peligro.

Géminis

El dinero será el protagonista del día de hoy para ti, y puede serlo por muy diversas razones, gastos que se disparan, negocios u operaciones económicas, decisiones que debes tomar con respecto al dinero u otros asuntos materiales. En cualquier caso este será un buen día aunque en muchos momentos estarás preocupado.

Cáncer

A pesar de tu carácter introvertido y cauteloso, sin embargo, hoy te mostrarás bastante más audaz y estarás dispuesto a tomar decisiones y afrontar los problemas. Cuando te metes en tu mundo no hay quien te saque, pero cuando decides salir a veces puede ser como la erupción de un volcán, pero debes actuar con prudencia.

Leo

Ayer comenzabas la semana con ímpetu, fuerza, optimismo y espíritu ganador, y hoy la situación va a ser la misma o bastante similar. La influencia favorable de Júpiter te trae muchísima suerte o te abre muchos caminos que tú deseabas tener abiertos, en tu interior lo intuyes estás dispuesto a no dejar pasar este gran momento.

Virgo

Del mismo modo que te obsesionas y sufres profundamente por pequeñas cosas sin importancia, cuando todo va como deseas y se te reconocen tus méritos te conviertes en la persona más feliz del mundo, como podría sucederte hoy, entonces ves claro el camino que has de recorrer y tu gran inteligencia brilla como si fuera el Sol.

Libra

Empezaste bien o relativamente bien la semana y va a continuar por ese camino, canalizando muy bien tus energías vitales y al mismo tiempo gozando de una moderada suerte. Concretamente, hoy cobrarán un protagonismo algo mayor los asuntos de dinero, y si tuvieras que tomar alguna decisión esta sería sabia y acertada.

Escorpio

Hoy puede ser un día de suerte para ti en los asuntos materiales, un día muy distinto al de ayer porque también interiormente te encontrarás mucho mejor. Posible llegada de dinero o buenas noticias con respecto al dinero, ya sea por trabajo, negocios o alguna otra razón. Favorable para tomar decisiones de carácter financiero.

Sagitario

No te duermas en los laureles, estás en un buen momento según los astros, pero si quieres que tus sueños se hagan realidad no basta con la ayuda de la suerte, también tienes que luchar y mantener a raya a un montón de personas que te envidian o te intentan atacar a espaldas tuyas. Nadie podrá contigo si estás en guardia.

Capricornio

A veces intentas matar moscas a cañonazos, sacas toda tu artillería para hacer frente a problemas que se podrían solucionar de forma bastante más discreta, y algo así te va a suceder hoy. No es un mal día, y de hecho lo solventarás bien, pero tendrías que relajarte un poco y no gastar toda la munición en pequeños problemas.

Acuario

Es probable que hoy el día se te complique o se te tuerza un poco, quizás te encuentres más dificultades de las que esperabas, en el fondo ya sabes que tu vida no suele ser demasiado fácil, pero todo indica que hoy te espera un día complicado tanto en el trabajo como las relaciones sociales. Te irá mejor si actúas con prudencia.

Piscis

Las decepciones o jarros de agua fría son algo casi habitual en tu vida. Un día la providencia te ayuda casi de forma milagrosa y otro un ser querido o alguien en quien confías te traiciona o te engaña, y esto último podría pasarte hoy en relación con un asunto de dinero o relacionado con el trabajo. Debes moverte con cautela.