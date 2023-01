Tu horóscopo diario: lunes 2 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 2 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque tu corazón estará muy centrado en la familia, el hogar y los asuntos íntimos, sin embargo, según avance la mañana irás entrando poco a poco en actividad y dirigiendo tu mirada hacia las cosas del mundo exterior y ocupándote de nuevo de tus proyectos y asuntos de trabajo. Será un día moderadamente favorable.

Tauro

La Luna transitará hoy por tu signo formando buenas configuraciones con otros planetas y eso te ayudará a que tengas un día bastante positivo, tanto en lo que se refiere a los asuntos mundanos como en las cosas del corazón. Predominará el optimismo y los sentimientos positivos en general, penetrando en el año con buen pie.

Géminis

Vas a comenzar la semana desplegando un gran torbellino de actividad, y tras una mañana bastante batalladora te espera una tarde mucho más alegre, placentera y feliz en la vida sentimental y familiar. Un día que va a ir mejorando según avancen las horas, y ya por la tarde o hacia el final tendréis una gran alegría inesperada.

Cáncer

Por la mañana te levantarás un poco mal, física o emocionalmente, y es que tus demonios interiores nunca pierden la ocasión de intentar quebrantarte. Aunque por fortuna muy pronto pasará el peligro y a partir del mediodía comenzarás a sentirte cada vez mejor, a lo que tendrás que unir alegrías que te darán tus seres queridos.

Leo

Vas a comenzar esta primera semana del año con bastante fuerza, y tanto si tienes que acudir a tu trabajo como si tienes que ocuparte de otros asuntos te encontrarás lleno de energía y arrasarás con todo lo que se encuentre a tu alrededor. Si tuvieras que ocuparte de negocios o de otros asuntos materiales todo te irá muy bien.

Virgo

Trata de esforzarte en no ser tan sentido, pequeñas cosas casi sin importancia te afectan profundamente y pueden hacerte mucho daño aunque no fuera esa la intención. No dejes que te dominen las emociones negativas, sobre todo si no hay razón ninguna para que eso ocurra. Hoy tendrás unos altibajos grandes de ánimo.

Libra

Hoy los astros te serán favorables y vas a poder disfrutar de un día armonioso, constructivo y en general feliz, tanto si estás en tu trabajo como si tuvieras que ocuparte de otros asuntos. En general, será un día excelente para relacionarte y comunicarte, en el que podrás mostrar todas tus habilidades y todo saldrá como tú deseas.

Escorpio

No te dejes dominar por los temores, las precauciones o las suspicacias, a menudo los peores enemigos no son los que están afuera sino los que están dentro de nosotros. Hoy vas a tener un día emocionalmente inestable y predispuesto a caer en este tipo de emociones negativas, pero en realidad todo está mejor de lo que crees.

Sagitario

Comienzas una semana llena de ilusiones y con bastante buen pie, un sentimiento optimista que sin duda contribuirá a que el día te salga bastante bien, tanto si tienes que trabajar, hacer negocios o simplemente ocuparte de otros asuntos más íntimos. Te encontrarás de muy buen ánimo y el destino te traerá cosas agradables.

Capricornio

Hay tristeza o melancolía en tu corazón, aunque tú te esfuerces para que los que te rodean no lo noten. Hoy los asuntos del corazón no te funcionarán bien o, en su caso, te vendrán a la cabeza dolorosos recuerdos que afectarán a tu estado anímico. Todo te va a ir bien por fuera, pero en tu interior podrían reinar las sombras.

Acuario

Comenzarás esta primera semana del año con fuerza e ilusión, aunque en ocasiones eso te llevará a ser menos diplomático de lo habitual, sobre todo en la primera mitad del día. Sin embargo, al final tus esfuerzos darán el resultado que buscas y eso te ayudará a poder terminar el día de un modo bastante más jovial y relajado.

Piscis

A veces te ocurren cosas que se asemejan a auténticos milagros y cuando parece que las adversidades te van a hundir entonces de repente algo o alguien te saca inesperadamente de esa situación y todo te da un cambio radical en positivo. Una situación de este tipo te va a suceder hoy, ya sea en el trabajo o en el terreno personal.