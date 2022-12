Tu horóscopo diario: lunes 5 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 5 de diciembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana comienza con una influencia poderosa de Urano y esto significa que te espera un día de sorpresas o novedades, bastante diferente de como lo imaginabas, pero la buena noticia es que van a ser sorpresas para bien, tanto si se relacionan con el trabajo o se dirigen a la vida íntima. Es un día de alegría inesperada.

Tauro

Todo apunta a que el día se te presenta con su mejor cara, sin embargo, esa no será tu sensación ni tu estado anímico, que tiende a ser un tanto pesimista o melancólico, sobre todo por la tarde, ya que también te sentirás un poco bajo de energía. En realidad, la verdadera causa de tu estado hay que buscarla en lo sentimental.

Géminis

Tras una mañana rica en imprevistos, sorpresas y problemas que deben ser resueltos, en la que vas a ir un poco con la lengua fuera, te espera luego una tarde no solamente más tranquila sino también más afortunada, en la que te sucederán cosas más de tu gusto y también, alguien a quien quieres mucho te dará una gran alegría.

Cáncer

Gran importancia del amo y los asuntos del corazón en general, es ahí donde está el impulso que te mueve en tu interior y te da fuerzas para luchar y superar los obstáculos: la pareja, la familia, la vida íntima. Todas estas cosas estarán muy presentes para ti el día de hoy, ya sea en tu pensamiento o los acontecimientos concretos.

Leo

Comienza una semana que va a ser para ti bastante mejor de lo que crees, la influencia de Júpiter te traerá suerte y te ayudará a realizar tus deseos, sin embargo, quizás tú no lo sientas de ese modo, e incluso no puedas evitar que hoy tengas un día un poco desanimado o desmotivado. Hay riesgo de desencuentros con tu pareja.

Virgo

Una influencia favorable de la Luna te ayudará a comenzar la semana con mayor motivación o inspiración de lo que suele ser habitual, además hoy mismo, o en muy breve plazo, te esperan sorpresas agradables de tus seres queridos, que además son más de los que tú piensas, y es posible que también en estos días lo descubras.

Libra

Hoy no te encontrarás del todo bien porque los acontecimientos te llevarán en una dirección, pero a ti te gustaría ir por otra muy distinta. Sin embargo, en muchas ocasiones grandes alegrías han llegado precisamente cuando el destino nos obligaba a ir por un camino diferente al que deseamos, y ahora podría sucederte lo mismo.

Escorpio

Te mostrarás algo más introvertido de lo que es habitual e incluso rechazarás cortésmente citas y otros planes agradables con tus seres queridos. En realidad estás preocupado por algo, un viejo sueño que deseas hacer realidad y por el que luchas mucho en estos últimos tiempos, aunque poco o nada saben de esto quienes te rodean.

Sagitario

Trata de ser prudente con los gastos, estás en un momento afortunado e incluso te acercas hacia otro mejor en los próximos meses, pero las cosas irán un poco más despacio que tus deseos, y el dinero que piensas recibir en estos próximos días podría retrasarse un poco o hasta incluso se podría presentar un problema inesperado.

Capricornio

Este no será un mal día para ti, ningún problema gordo te saldrá al paso y, sin embargo, no podrás evitar sentirte un poco mal de estado anímico, aislarte un poco de quienes te rodean o abandonarte a la melancolía. Te sentirás cansado de luchar o vas a sentir que a pesar de todos tus esfuerzos has conseguido muy poco o casi nada.

Acuario

Hoy será un día ideal para que puedas cultivar algo que es esencial para ti: la amistad, además esto le dará un gran cambio en positivo a un día que en un principio no se te presentaba demasiado bien, al menos en cuanto al estado de ánimo. Gracias a la llegada de un ser querido te encontrarás a ti mismo y recuperarás el ánimo.

Piscis

Ten mucho cuidado con las envidias y los enemigos solapados, ese suele ser un problema crónico que te acompaña siempre, pero del que no te debes desentender, especialmente cuando te van las cosas bien. Aunque todos te muestren un lado amable te rodean algunas manzanas podridas y te atacarán en cuanto bajes la guardia.