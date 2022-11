Tu horóscopo diario: martes 29 de noviembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 29 de noviembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No temas tomar una decisión muy importante o correr algún riesgo en una situación en donde quizás te lo podrías jugar todo, la suerte está de tu lado y las cosas te saldrán bien. No es momento de titubear o de retroceder, ahora debes tener confianza en tu destino porque no te va a dar la espalda. Va a ser un día afortunado.

Tauro

Este será uno de los signos más afortunados del presente día, especialmente en los asuntos del corazón, o simplemente con la posibilidad de tener acontecimientos o vivencias que te hagan sentirte especialmente alegre y feliz, tanto en el amor y la vida íntima como en el trabajo: realizaciones, reconocimientos o satisfacciones.

Géminis

Debes seguir teniendo cuidado o ser muy reflexivo en las iniciativas o decisiones que tomes con respecto a las finanzas y los asuntos materiales, podrías meterte tú solo en la boca del lobo, o invertir todo tu patrimonio en algo muy prometedor, pero que al final resulte una estafa o simplemente una terrible equivocación.

Cáncer

El mayor problema que tienes que afrontar no es la lucha con la vida o el enfrentamiento con la realidad, sino, sobre todo, la lucha que sostienes en tu interior contra ti mismo, aquellos conflictos que no se ven por fuera, pero que te provocan mucho sufrimiento. Hoy podrías encontrarte con alguna situación de este tipo.

Leo

El Sol y otros planetas formarán excelentes configuraciones con tu signo y el resultado de ello es que todo apunta a que vas a tener un día estupendo, tanto en los asuntos laborales y materiales como también en tu vida íntima, sobre todo tendrás una sensación muy parecida a la de un barco que navega a favor del viento.

Virgo

Aunque casi siempre sueles realizar grandes trabajos y sacrificios casi en silencio o sin llamar la atención, y hasta incluso, en muchos casos, son otros los que se suelen llevar el premio de tus desvelos, sin embargo, hoy va a ser una excepción y tendrás la posibilidad de recibir ese tan merecido reconocimiento tan justificado.

Libra

Actividad tan intensa como fructífera, no solo desde el punto de vista físico sino también intelectualmente. Hay posibilidad de realizar viajes y todo indica que estos serán fructíferos, especialmente si están relacionados con el trabajo o los negocios. Y también el día será bueno para todo tipo de relaciones y comunicaciones.

Escorpio

Hoy debes tener cuidado con tus impulsos y actuar más con la cabeza, ya que de lo contrario podrías tomar alguna iniciativa muy equivocada que te traería dolorosas consecuencias. Tu naturaleza es apasionada y volcánica, pero hoy eso solo te podría traer desgracias y solo reflexionando mucho descubrirás donde está el fallo.

Sagitario

Suerte, ayudas, protección u oportunidades gracias a las amistades o a las relaciones en general. Es un día afortunado, pero la suerte llegará de la mano de algún ser querido, que te podría sacar de un gran problema o quizás promover a algo muy bueno en el ámbito laboral o social. También la vida íntima te traerá satisfacciones.

Capricornio

La vida sentimental o familiar te va a proporcionar alegrías y todo ello va a contribuir a que hoy tengas un día bastante bueno e incluso en algunos momentos, feliz. En realidad, el destino solo te está haciendo justicia y estás recogiendo el cariño que has ido sembrando y los sacrificios que has ido haciendo por los seres queridos.

Acuario

Cuando tienes un ideal que te mueve, o luchas por aquello que más te gusta, das lo mejor de ti mismo y te enfrentas con valor y muchas veces con éxito a cualquier obstáculo. Y una situación de este tipo es la que vas a vivir en estos momentos. Hoy te espera un buen día, pero no por acción de la suerte sino por tus esfuerzos.

Piscis

Hoy la magnífica influencia de Júpiter te podría traer un día tan bueno, como inesperado, especialmente en asuntos que se relacionen con el trabajo o las finanzas. Una estupenda alegría te está esperando para darle un gran cambio a tu vida, y estás a punto de encontrártela de la mano de quien menos te habrías imaginado.