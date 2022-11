Tu horóscopo diario: domingo 13 de noviembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 13 de noviembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La influencia de la Luna indica que este será para ti un día ideal para disfrutar de la vida íntima y la compañía de tus seres más queridos. Tras una semana llena de actividad y de tensión no solo es el momento del descanso, sino que necesitas ese descanso más de lo que crees. Iniciativas dirigidas hacia la vida familiar.

Tauro

Algunas preocupaciones relacionadas con el trabajo o los problemas financieros no te van a dejar disfrutar del fin de semana tan bien como tú desearías, al menos a lo largo del día de hoy. Aunque la gran mayoría de esas preocupaciones te las podrías ahorrar porque podrás resolver la gran mayoría de las cosas que te inquietan.

Géminis

Hoy todo empezará bastante bien y con las mismas ilusiones que el día anterior, sin embargo, al final del día es posible que se tuerza o que te enfrentes con alguna dificultad o algún disgusto inesperado, principalmente en la vida sentimental o familiar. Procura evitar las discusiones porque se podrían descontrolar sin esperarlo.

Cáncer

Puede ser un gran momento para ti porque la Luna transita por tu signo, igual que ayer e igual que también lo hará mañana. Tu sensibilidad estará en su punto máximo aunque con tendencia a canalizarse bien, y también podrías vivir unos excelentes momentos en tu vida íntima, familiar o sentimental. Un día bueno para el amor.

Leo

Tras una mañana en la que te sentirás atado a determinados problemas o circunstancias, ya sean familiares o de otro tipo, y no te será fácil hacer lo que realmente te apetece; a partir del mediodía, o ya hacia la tarde todo mejorará mucho para ti y se volverá mucho más agradable, animado o placentero. El día irá de menos a más.

Virgo

Día de gran actividad y en el que te encontrarás relativamente animado o motivado, excelente tanto para la actividad física, el contacto con la naturaleza, los deportes o incluso algún viaje; también para la actividad intelectual, estudiar, escribir o hacer alguna investigación. Pero lo importante es que te encontrarás bien e ilusionado.

Libra

No pongas todas tus energías en metas estériles o que no te aportarán nada positivo y tan solo te van a complicar la vida. Tú posees una de las cabezas mejor amuebladas y siempre sueles guiarte por la lógica, pero en ocasiones tu lado emocional puede llevarte hacia caminos que no te conducirán a ninguna parte. Debes reflexionar.

Escorpio

Hoy te espera otro día estupendo como consecuencia de la influencia del Sol y del benéfico, Venus, ambos en tránsito por tu signo. La suerte o la ayuda de terceras personas te impulsará hacia la realización de numerosas ilusiones tanto sentimentales como también de tipo laboral o de carácter social. Ideal para tomar iniciativas.

Sagitario

Este será un día de acontecimientos y novedades inesperadas en tu vida sentimental o en tus relaciones más íntimas. Se trata, por fortuna de vivencias o sucesos favorables que te van a causar mucha ilusión y alegría, desde un reencuentro con algún ser muy querido a la posibilidad de iniciar algún romance o quizás de potenciarlo.

Capricornio

Riesgo de penas y tristezas en el hogar y la vida íntima, que podrían incluso no tener una causa concreta u obedecer a algunas motivaciones muy difusas del pasado. Te apetecerá estar solo o, en su caso, en compañía de tu pareja o tus más íntimos y nada más. Afortunadamente, te sentirás bastante mejor hacia el final del día.

Acuario

La amistad es para ti una de las cosas más valiosas y muchas veces le das más importancia incluso que al amor de pareja, por eso hoy debes tener mucho cuidado porque podrías llevarte una dolorosa decepción de alguien a quien consideras como uno de tus amigos más queridos, descubrirás algo de esa persona que no te gustara.

Piscis

Siempre das muchísimo más de lo que recibes y con frecuencia te sueles llevar grandes decepciones en el amor, o terminas descubriendo que esa persona a la que tanto has amado no se parece en nada a como la imaginaste. Debes tener cuidado, ya que hoy podrías tener una experiencia de este tipo y puede ser un día muy duro.