Tu horóscopo diario: jueves 13 de octubre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 13 de octubre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un día de mucha tensión en el trabajo, y quizás también más tarde con tu pareja u otros seres queridos, aunque no va a ser un mal día sino solo un poco crispado o estresado. Tú quieres hacer las cosas de una forma, pero las circunstancias o las personas que te rodean se empeñarán en llevarlas por otros caminos.

Tauro

Cambio favorable inesperado, o que te llegará de la mano de quien menos habrías imaginado. Excelentes noticias que te abren la puerta a una liberación de preocupaciones y dificultades, a una ruptura de cadenas o a triunfar sobre aquellos que creían que ya estabas bloqueado o derrotado. Buen día para tomar iniciativas.

Géminis

Este será un día excelente para ti, un día que en realidad forma parte de un gran cambio favorable que estás experimentando desde hace poco, y también así va a continuar en un futuro cercano. Éxitos y reconocimientos profesionales que en realidad son el resultado de los grandes esfuerzos realizados en los últimos meses.

Cáncer

En algunos momentos te sientes muy feliz, hoy vas a tener uno de estos momentos. Sientes que todo encaja y todo es perfecto para tu vida, que solo tienes que extender la mano para alcanzar todo aquello con lo que sueñas. Cuando te sientas así haz una foto en tu mente y no lo dejes escapar, quizás sea más cierto de lo que crees.

Leo

Este va a ser un día de alegrías inesperadas, de grandes problemas o preocupaciones que se van a resolver de forma repentina o gracias a una ayuda inesperada. Leo es un signo de suerte, pero además ahora también te impulsan influencias astrales muy favorables. De repente la nave de tu vida navegará de nuevo a toda máquina.

Virgo

Este puede ser un día muy positivo para ti, pero el peligro está en tus nervios, tu impaciencia o desconfianza. El tren de tu vida va a pasar junto a ti una vez más, pero tal y como ya te ha sucedido otras veces, podrías quedarte haciendo todo tipo de cavilaciones y no cogerlo. Debes confiar más en ti, vales más de lo que crees.

Libra

Hoy debes recordar y tener muy presente una frase que va mucho con tu forma de ser y de ver la vida: Se logra más con una gota de miel que con una azumbre de hiel. Es el momento del diálogo y la concordia, de la mano tendida y acercar postura, y nadie sabe mejor que tú como hacerlo. Las soluciones te llegarán de este modo.

Escorpio

Te espera una sorpresa muy agradable y que significará mucho para ti. No todos los triunfos llegan como resultado terribles luchas en las que te lo juegas todo, en algunas ocasiones recibirás grandes apoyos inesperados y serán otros quienes te sienten en el trono, sin que tú tengas que hacer nada. Algo así vas a vivir el día de hoy.

Sagitario

No es momento de preocuparte o arrugarse por pequeños problemas carentes de importancia. Tu buena estrella sigue estando ahí, nada la ha movido, además, debes recordar que en muchas ocasiones no hay mal que por bien no venga y a un aparente revés te puede acabar conduciendo a una situación mucho más afortunada.

Capricornio

Te encuentras abatido o melancólico, pero en esta ocasión no es por motivos laborales o de carácter mundano, sino que está mucho más relacionado con asuntos del corazón o preocupaciones de carácter familiar, y junto con eso también es cierto que te encuentras un poco bajo de ánimo. Pero lograrás sacar bien tu trabajo.

Acuario

Tras unos días con bastantes altibajos emocionales y momentos de melancolía de nuevo te encuentras otra vez animado y con la sensación de haber regresado de nuevo al camino. Además, también el día será agradable porque tendrás buenas noticias o vivencias en el terreno sentimental o el círculo íntimo de tus seres queridos.

Piscis

Hoy te amenaza un día difícil porque te asaltarán preocupaciones materiales y financieras, tal vez porque se te presente algún gasto inesperado o porque no llegue, o se retrase, algún dinero con el que contabas. En realidad no tiene tanta importancia, no debes preocuparte porque en los próximos días te van a llegar soluciones.