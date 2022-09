Operación ahorro: 7 ‘tips’ para capear el otoño sin renunciar a los pequeños placeres

Tras el fin del verano, hemos vuelto a la rutina con todo lo que ello conlleva. Quedaron atrás los viajes con la familia y amigos, el nuevo curso ha llegado cargado de gastos y todos estamos ya pensando en cómo ahorrar para las escapadas de los próximos puentes y las navidades. Pero no por ello hay que renunciar a los pequeños placeres que te da la vida. Aquí te damos siete sencillos consejos para que sigas gozando de momentos de felicidad con tus seres queridos sin notar demasiado el esfuerzo.

1. ¿Tu móvil está en las últimas? Pásate a los reacondicionados

Si tu dispositivo móvil ha sufrido tras un verano intenso y estás pensando en renovarlo, una de las opciones en auge son los móviles reacondicionados. No cabe duda de que los productos de este tipo suponen un sustancioso ahorro y no disminuyen la calidad del servicio ni empeoran la experiencia. Conviene diferenciarlos de los móviles de segunda mano, puesto que los móviles reacondicionados se caracterizan porque, gracias a su puesta a punto, no se notan los defectos del paso del tiempo. Esta es la forma más económica de tener en tus manos un móvil completamente funcional y casi totalmente nuevo.

2. Deporte sí, pero al aire libre

Si necesitas recortar los gastos del gimnasio (la cuota mensual, la matrícula, la equipación…), hacer deporte al aire libre es una gran opción. Muchos subestiman las múltiples ventajas que tiene correr, practicar deportes de equipo con los amigos, salir a la montaña o desempolvar la bici y los patines. Respirar aire fresco mientras entrenas disminuye la sensación de ansiedad y aumenta la vitalidad y las fuerza, supone un mayor gasto de calorías en épocas de frío e incrementa tu autoestima. Aprovecha que aún hace buen tiempo y, con esta alternativa, sigue entrenando y fortalece cuerpo y mente mientras ahorras.

3. Busca las mejores opciones de ocio

Sea tu ciudad grande o pequeña, con buscar un poco encontrarás planes culturales que puedes seguir haciendo sin que afecte demasiado a tu bolsillo. Vale la pena consultar los horarios de los museos de tu localidad con precios reducidos o incluso gratuitos, acudir al cine en el día del espectador y descubrir las salas y espacios culturales públicos que ofrecen actividades gratis (o casi). Es la mejor forma de aprovechar la vida cultural y pasarlo bien sin que se resientan tus ahorros.

4. Segunda mano no solo para la ropa

Si bien recomendamos los móviles reacondicionados, hacerse con otro tipo de productos en el mercado de segunda mano es más que recomendable, y no solo para la ropa: videojuegos, libros, material deportivo, recambios… la variedad de productos que apenas han tenido uso y se venden de segunda mano ha crecido exponencialmente en los últimos años. Existen tiendas físicas que se dedican a la compra-venta de este tipo de artículos, pero también puedes indagar en la multitud de aplicaciones móviles dedicadas a este tipo de comercio en auge entre particulares.

5. Ventajas de la movilidad sostenible

Al desplazarte al trabajo, a la universidad o cuando quedas con amigos, puedes marcar la diferencia caminando, usando tu bicicleta o en patinete, no solo a nivel físico y medioambiental, también a nivel económico. Son muchas las razones por las que hay que tener en cuenta estas alternativas de transportes más sostenibles para moverse, como los niveles de tráfico en la ciudad o la salud, pero también el dinero que podemos ahorrar. Dejar el coche en casa puede suponer un nada desdeñable ahorro en tu cartera e, incluso, en tiempo que podrás dedicar a hacer otros planes.

6. Comparte tus gastos de viaje

Muchas aplicaciones móviles, algunas de ellas muy conocidas y fiables, nos permiten contactar con otros viajeros para compartir gastos en los desplazamientos. Conoce a otras personas que viajan al mismo destino y no te prives de pegarte una escapada en navidad o en los próximos puentes que se avecinan.

7. No renuncies a los pequeños placeres

Aunque el verano acabó y en otoño todos tenemos más responsabilidades, divertirse en pareja, con tu familia o con amigos puede ser muy asequible. Si quieres salir a comer o cenar en compañía a un precio que no te amargue cuando llegue la cuenta, Burger King® ha actualizado su menú King Ahorro Plus® añadiendo unas cuantas novedades.

La primera de ellas es que nunca te quedarás con hambre, ya que el tamaño del menú ha pasado de pequeño a mediano en patatas y bebida sin ningún coste extra. El precio, que oscila entre 3,99 y 5,99 euros, incluye distintas opciones como Cheeseburger® o Chicken Burger® a 3,99 euros; Doble BBQ® o Crispy Chicken® a 4,99 euros; y la gran novedad: la hamburguesa Rodeo® y Rodeo Chicken ® por tiempo limitado a un precio de solo 5,99 euros, incluyendo siempre patatas y bebida medianas.

Además, por solo un euro más, puedes añadir a tu menú 3 Chicken Nuggets®, 5 King Aros de Cebolla® o un King Fusion®. Sin duda, un menú de verdaderos reyes al alcance de cualquier bolsillo.