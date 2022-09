El cardenal Cañizares califica de "intolerables" las palabras de Montero sobre la sexualidad de los niños

Cañizares, que ha realizado estas manifestaciones durante el acto de apertura de curso de la Universidad Católica de València (UCV), ha criticado que en el tema de la sexualidad "están pasando cosas muy graves".

"Las declaraciones ayer de la ministra son (algo) intolerable y lo digo con mucha pena (...) no se pueden decir esas barbaridades y un Gobierno no puede no desmentir estas declaraciones porque el Gobierno son todos solidarios", ha aseverado.

El religioso ha alertado sobre una sexualidad "desvirtuada" y ha propuesto incentivar estudios que profundicen "en la educación de la sexualidad y del amor integrada en la verdad del hombre".

Asimismo, Cañizares ha considerado que la "complicada" situación de España reclama actuaciones "urgentes y solidarias, implicadas", y la Universidad "debe hacerse presente aportando su docencia, una visión crítica ante una cultura dominante y una investigación en verdad, libertad y amor".

HISTORIA, "MALTRATADA EN ESPAÑA"

Por otro lado, el también gran canciller de la UCV se ha mostrado convencido de que la integración de la Facultad de Teología "dará grandes frutos" y ha sugerido que se inicien estudios de religiones y que se potencien los de Historia, pues, a su parecer, "está siendo maltratada en España; la ley de Educación la maltrata y no la acepta; hacen falta estudiosos que muestren la verdad de la historia".

Asimismo, Cañizares se ha dirigido a los presentes para recordar que "no se puede olvidar el Espíritu Santo que invocamos para ser uno con Dios y amar con él, y con especial predilección a los que sufren y pasan hambre".

"Este es el espíritu de la UCV. La Iglesia no tiene otra palabra que Jesucristo Redentor del mundo, que ha penetrado en la historia del hombre y ha entrado en su corazón. Sólo Cristo sabe lo que hay en el corazón del hombre. Esta es la base en la que debe apoyarse esta universidad católica", ha manifestado.

En su intervención en el Congreso este miércoles, la ministra Irene Montero aludió a la importancia de que los menores conozcan su cuerpo y al consentimiento en las relaciones sexuales.

"Los niños, las niñas y les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a conocer que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia", explicó Montero en la comisión de Igualdad en la que defendió también el derecho de los menores "a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les de la gana basadas, eso sí, en el consentimiento".

Preguntada por la polémica despertada, la ministra afirmó posteriormente sentir mucha vergüenza" ante "la campaña que ha desplegado la extrema derecha". "Contra mí, lo que quieran", declaró la ministra, antes de señalar que el país necesita "un acuerdo para garantizar que todos los niños, niñas y niñes tienen derecho y acceso efectivo a su derechos a una educación sexual integral".