Tu horóscopo diario: martes 20 de septiembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 20 de septiembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana continuará siendo para ti un poco "movida", con abundantes problemas, tensiones y obstáculos a superar en tu trabajo. Aunque al final todo se solucione o se ponga en su sitio eso no impedirá que tengas un día muy batallador y no solo en los asuntos laborales sino también en tu vida íntima y familiar.

Tauro

Vas a ser víctima de alguna injusticia o quizás te lleves un disgusto que no te mereces. No te preocupes porque todo se podrá aclarar al final, pero eso no impedirá que quizás pases un mal rato y, en líneas generales, no sea un día demasiado agradable. Tranquilo, solo será un pequeño susto y las aguas no llegarán al río.

Géminis

En algunos momentos de la vida, para poder seguir adelante o salir de un atolladero, no hay más remedio que hacer algunas cosas contrarias a nuestro sentido ético, o mirar para otro lado mientras es otro quien las hace. Hoy quizás experimentes una situación de este tipo, es un día que deberás afrontar con prudencia.

Cáncer

La influencia de Marte te va a venir estupendamente porque te sacará de tu letargo interior y te impulsará a luchar, a volver al mundo real y afrontar los problemas laborales, financieros y domésticos. También te hará más audaz y te dará mayor fe en ti mismo para que puedas luchar con éxito por tus sueños e ilusiones.

Leo

Continuarás avanzando con acierto o con éxito en una semana que todo indica que puede ser bastante buena para ti, al menos en lo que se refiere al trabajo y los asuntos mundanos, superando a tus competidores y obteniendo la ayuda o la protección de tus jefes o de amigos poderosos. Es un excelente momento para viajar.

Virgo

La fortuna sonreirá tus esfuerzos, sacrificios y amor al trabajo bien hecho. Aunque Virgo no es un signo de suerte eso no va a impedir que el éxito llegue cuando las cosas se hacen bien y estos días, o tal vez hoy mismo, tendrás pruebas de que el destino te acabará haciendo justicia porque tú trabajas mientras otros descansan.

Libra

Siempre estás buscando el entendimiento, la concordia, la paz y la armonía, pero aunque tu habilidad es grande no siempre lo puedes conseguir, y esto es lo que vas a experimentar hoy. Incluso es probable que recibas las bofetadas por algún asunto del que no tienes la culpa, pero al final con esfuerzo vas a conseguir aclararlo.

Escorpio

Es bien sabido que siempre das lo mejor de ti mismo en los momentos más tensos o difíciles, te atrae el riesgo y es que lo que atemoriza a otros a ti te estimula. Por eso hoy tendrás la cabeza más fría y eficaz que nunca, logrando triunfar o sobreponerte sobre los problemas más difíciles y en general tendrás un día afortunado.

Sagitario

Te espera un día de enorme lucha y actividad en tu trabajo y quizás también en otros ámbitos, aunque lejos de deprimirte va a ser todo lo contrario, te estimulará y serás tu mismo quien tome la iniciativa. Pero debes ser muy prudente porque también va a ser un día de traiciones y ataques por la espalda, debes proteger la tuya.

Capricornio

Tus competidores o enemigos no van a poder contigo, a unos les vencerás mediante grandes luchas y sacrificios mientras que a los otros los quitarás de en medio con gran habilidad y astucia. Es un buen momento para ti, pero no porque la fortuna vaya a sonreírte sino porque dirigirás tus esfuerzos de la forma más adecuada.

Acuario

Estás en un momento de suerte o de relativa suerte, las estrellas te inspiran las acciones y decisiones más adecuadas y por ello ahora debes moverte e incluso enfrentarte a los problemas más difíciles porque sin duda hallarás las respuestas adecuadas y verás claro el camino por el que debes tirar. Escucha a tu sexto sentido.

Piscis

Es momento de tomar decisiones o de avanzar, hay cosas que ya no pueden esperar más. Además, se aproximan cambios en tu trabajo o en tus finanzas y debes tomar la iniciativa si quieres que las cosas vayan en la dirección que deseas o te conviene. No esperes ayuda de nadie, pero no la necesitas, tú solo puedes conseguirlo.