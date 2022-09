L'ordenació d'accessos a Serra d'Irta redueix la pressió del trànsit de vehicles a motor un 70%

L'ordenació d'accessos en el Parc Natural de Serra d'Irta redueix la pressió del trànsit i la presència de vehicles a motor a l'entorn de l'espai natural en un 70 per cent, respecte al mateix període de 2021.

La secretària autonòmica de Transició Ecològica, Paula Tuzón, i el director general de Medi Natural, Julio Gómez, han mantingut aquest dijous una reunió en el Parc Natural amb els ajuntaments d'Alcossebre/Alcalà de Xivert, Peníscola i Santa Magdalena de Polpís per a avaluar els resultats després del primer estiu de regulació temporal de la circulació.

Tuzón ha explicat que les "dades del balanç constaten una menor afecció a la fauna, la vegetació i la biodiversitat a Serra d'Irta", que enguany ha registrat uns 6.000 cotxes, enfront dels fins el 20.000 de l'any anterior.

Així mateix, ha valorat la col·laboració dels municipis i la resposta positiva de les persones visitants. Una enquesta de satisfacció realitzada sobre el territori reflecteix que més del 95% de les persones a les qui se'ls ha preguntat aplaudeix la regulació de l'accés a motor.

Per la seua banda, el director general de Medi Natural, Julio Gómez, ha posat l'accent en les dades d'accés amb bici -una mitjana de 161 visitants al dia-, que demostra la "creixent responsabilitat i presa de consciència de la ciutadania en matèria de mobilitat".

ZONES D'APARCAMENT

La mesura implantada fins al passat 31 d'agost ha consistit a habilitar un centenar de zones d'aparcament sotmeses a la reserva prèvia, a través d'un número de telèfon. Les xifres llancen una ocupació mitjana del 95%, aconseguint el 100% els caps de setmana i la major part del mes d'agost. Pel que fa als accessos, un terç correspon a Alcossebre i la resta a l'entrada per Peníscola.

Aquest ha sigut el primer estiu en el qual s'ha limitat de manera temporal la circulació, la permanència i el trànsit de vehicles en l'àmbit del parc natural per raons ecològiques, paisatgístiques i d'ús públic. L'elevat trànsit de vehicles per la pista de la costa generava un deteriorament progressiu de l'ecosistema i un risc en cas d'emergència i necessitat d'evacuació de la zona.

Al seu torn, aquesta mesura ha permès la contractació de personal per a informació i control d'aquestes tanques, i la coordinació amb els agents mediambientals de la zona per a facilitar les tasques de control i seguiment del compliment d'aquesta regulació.

L'experiència servirà per a millorar el projecte en els pròxims anys, com per exemple, la millora del ferm de la pista, l'adequació de la ruta Eurovelo 8, o l'ampliació de l'accés de les persones visitants mitjançant transport públic o lloguer de bicis, entre altres propostes.