Guardiola (PP) urge medidas que "inciten al turismo" en Extremadura, que "se enfrenta a una nueva crisis"

De esta forma se ha pronunciado María Guardiola este miércoles en la localidad cacereña de Plasencia, donde ha mantenido con representantes del sector del turismo en la región, en el marco de su proyecto 'Habla Extremadura', y en el que también han participado el vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado, y el alcalde de la localidad, Fernando Pizarro.

En su intervención en este encuentro, María Guardiola ha apuntado que el turismo fue "derribado" por la pandemia de Covid, y "ahora su reconstrucción está siendo muy compleja tras la pandemia", tras que el "impacto económico" en este sector "no tiene precedentes", ya que "por el camino se han quedado negocios, muchos trabajos y muchas expectativas".

Por tanto, Guardiola ha mostrado su interés por conocer "qué está fallando ahora", y por qué el turismo en Extremadura no está "creciendo al mismo ritmo después de la pandemia" y está "costando tanto hacer renacer un sector que tan imporante para Extremadura".

Y es que, tras el "parón" por la pandemia "ha habido un periodo de abandono y falta de escucha que deberíamos haber aprovechado para sentar las bases de la recuperación y del futuro", ha señalado Guardiola, quien ha lamentado que frente a ello, está el gobierno de la Junta de Extremadura que realiza una ejercución presupuestaria "ínfima", así como "un presidente que se deja llevar por la inercia".

Al impacto producido por la pandemia se ha sumado ahora la "brutal subida de los costes", que está generando "facturas impagables" para pymes y autónomos, ha alertado Guardiola, quien añadido que a esta situación se añade "el estado de las infraestructuras", tanto en las carreteras como los trenes y el acceso al aeropuerto, que provoca que a los turistas, que aunque sepan que la región "es una joya", "no les sale a cuenta venir a la región".

Guardiola ha recordado que Extremadura "tiene que competir turísticamente" con destinos como Andalucía o Castilla y León, unas regiones que a su juicio "ponen en valor su patrimonio y exigen mejores comunicaciones", por lo que la región extremeña debe "venderlo y hacerlo apetecible".

Otro de los problemas que sufre la región es la "falta de personal cualificado en el sector turístico extremeño", ante lo que todavía siguen "esperando el plan de formación que la Junta ha anunciado a bombo y platillo", ya que según ha destacado Guardiola, "el turismo es motor económico de esta tierra y una vía de inserción laboral que debe ser tomada en consideración".

Frente a todo ello, María Guardiola ha advertido de que "vienen tiempos complejos y el turismo volverá a ser golpeado", ya que en la situación actual, "si a la gente le cuesta llenar la cesta de la compra, imaginénse plantearse unas vacaciones", por lo que ha vaticiando que "se avecina un nuevo colapso en Extremadura y lo volverán a pagar las familias que viven del sector".

Por todo ello, la dirigente del PP extremeño ha instado a "estar preparados y proponer medidas que inciten al turismo y que alivien la situación" del sector, y de sus colectivos como el de los hosteleros y los hoteleros.

"El Gobierno no tiene un plan, no tiene entusiasmo, no tiene pulso y todo está parado en esta comunidad", ha lamentado Guardiola, quien ha resaltado que "mientras el turismo se enfrenta a una nueva crisis con el recuerdo muy fresco de la pandemia", y que "para muchos va a ser el golpe final", y mientras tanto, el gobierno de Vara "no potencia la cultura, no potencia los destinos ni las comunicaciones", ha dicho.