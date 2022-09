Coto (Vox) considera "endeble" el anuncio de Barbón sobre el acuerdo con la Universidad

"Es evidente que la unificación de sedes en Llamaquique da satisfacción a la comunidad jurídica, y los traslados de diversos Grados a El Cristo asegurarían que, al menos, no nos llevan más facultades. El problema es que, tras tres años con Barbón en el Principado, plantear esto a diez meses de las elecciones suena a mitin electoral en pleno Parlamento", afirmó Coto.

Para la concejal de Vox la inconcreción es "absoluta" y falta "el cómo, el cuándo y el cuánto ante unas operaciones costosísimas". De hecho, ha dicho que el propio Barbón lo confirma al no dar plazos.

"No podemos olvidar el lamentable estado en el que se encuentra El Cristo tras años de abandono, por lo que los supuestos traslados no serán en absoluto rápidos: ¿Por qué Barbón no ha hablado del coste de habilitar consultas externas, silicosis y maternidad para acoger Ciencias, Formación del Profesorado y Educación?", se ha preguntado.

Además, Coto considera "altamente improbable" que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), tras pedir más de 60 millones por sus terrenos en El Cristo, vaya a cederlos ahora.

"Llama la atención que estos anuncios 'barbonianos' hayan hecho saltar por los aires el tan aireado Plan de Reordenación Universitaria. Es una pena que en ese contexto no se haya retractado y dejado Minas en Oviedo porque ha demostrado que si se quiere, se puede, pero hay que querer", finalizó Coto.