Diputació de Castelló aprova la declaració de suport als municipis afectats pels incendis de Les Useres i Begís

La Diputació de Castelló ha aprovat aquest dimarts una declaració institucional amb el suport de tots els grups de suport als municipis afectats pels incendis de Les Useres i Begís. El text contempla l'aprovació d'un Pla d'Ocupació perquè aquests municipis puguen contractar persones aturades per a la reparació d'instal·lacions i servicis municipals afectats.

També s'acorda la creació de línies d'ajudes en coordinació amb la Generalitat Valenciana i el seu anunciat pla de recuperació, en honor de que els ajuntaments activen ajudes a autònoms i PIMES. A més, s'opta per complementar les ajudes que altres administracions destinen als habitatges afectats pels incendis, tant de primera com de segona residència, fins a aconseguir el 100 per cent.

La declaració institucional també contempla l'aprovació de línies nominatives d'ajudes als ajuntaments afectats, així com la pròrroga de totes les línies i programes d'ajudes perquè aquests municipis no tinguen problemes d'incompliment de terminis, així com que el Patronat Provincial de Turisme dissenye plans específics per a recuperar l'activitat turística en aquests pobles en coordinació amb Turisme Comunitat Valenciana.

La Diputació crearà finalment una oficina de coordinació i seguiment de les mesures per a aconseguir el seu màxim desenvolupament i l'eficàcia de coordinació amb la resta d'administracions públiques.