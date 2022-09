De la Rosa demanda a la patronal y las administraciones negociación colectiva y subida del SMI para afrontar el otoño

"Desde aquí exigimos a la patronal una negociación colectiva corresponsable, con subidas salariales moderadas y cláusulas de revisión salarial, de lo contrario, empobreceremos a trabajadores y sociedad de tal manera que el futuro de las empresas de Castilla-La Mancha también estará en juego", ha indicado.

Ha sido durante el desayuno informativo ofrecido por el sindicato en el Recinto Ferial de Albacete, donde se ha referido a la subida del IPC nacional, situado en el 10,6 por ciento, y, más concretamente, al regional, por encima del 12 por ciento. "Que alguien me explique por qué esos que tienen repercusión en los precios, los empresarios, dicen que no es razonable que la negociación colectiva tenga subidas para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo", ha señalado.

En este sentido, ha criticado a las patronales albaceteñas por rechazar el convenio que intentaron negociar, el cual, según ha explicado De la Rosa, recogía una subida salarial del 3 por ciento para este año, del 2 por ciento para el 2023 y del 2 por ciento para 2024. "En Albacete hemos firmado convenios con el 1 por ciento y el 0 por ciento de subida salarial, teniendo incrementos de los precios de los productos por encima del 10 por ciento, ¿qué es lo que no entiende la patronal? ¿dónde se pierde FEDA?", ha lamentado.

PIDE EQUIPARAR EL SMI AL 60 POR CIENTO DEL SALARIO MEDIO

Del mismo lado, ha exigido al Gobierno nacional una subida del Salario Mínimo Interprofesional para poder afrontar el otoño y el invierno. "La única manera de paliar el crecimiento desmesurado de los hidrocarburos y frenar los beneficios escandalosos de las empresas energéticas es subiendo el SMI, que este año debería situarse al menos en el 60 por ciento del salario medio".

Por ello, ha pedido a la clase política que "deje de hacer el ridículo y no juegue al regate corto", añadiendo que "es momento de consenso y unidad".

CAMBIAR LOS HORARIOS LABORALES PARA QUE SEAN COMPATIBLES CON EL OCIO

El secretario regional del sindicato también ha pedido "horarios compatibles con la vida". "No es razonable que las personas trabajen muchas más de 80 horas al mes y no se cobren, el 40 por ciento de las horas extra en Castilla-La Mancha no se cobra, tenemos que recordar que uno trabaja para vivir, no vive para trabajar".

Así, ha demandado a la Junta que incentive a las empresas para que fomenten cambios en los usos horarios a través del diálogo social.

CIFRAS DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ALBACETE

Por su parte, la secretaria provincial, Carmen Juste, ha celebrado las cifras de afiliados a la Seguridad Social con contratos indefinidos y a jornada completa, consecuencia, dice, de los efectos positivos de la reforma laboral.

"La provincia de Albacete registra 12.000 personas más afiliadas con contrato indefinido que hace un año, de ellas, más de 6.000 a jornada completa, más de 3.000 con jornadas indefinidas a tiempo parcial y más de 2.000 indefinidos fijos discontinuos, es decir, Albacete ha registrado en torno a un 50 por ciento de crecimiento de empleo de calidad".

Juste también ha puesto en valor la necesidad de subir el SMI y de negociar los convenios colectivos de cara a los posibles efectos negativos de la Guerra de Ucrania y la crisis energética.

En este punto, ha aprovechado para lanzar un mensaje al alcalde de la ciudad, Emilio Sáez. "Necesitamos aprovechar todos los cambios que vienen, necesitamos más proyectos empresariales y que no se escape ninguna oportunidad", ha asegurado.

SE MOVILIZARÁN EN BRUSELAS SI NO HAY ACUERDOS

En caso de que no se lleguen a estos acuerdos, De la Rosa ha señalado que están dispuestos a convocar movilizaciones en los próximos meses, llegando incluso a Bruselas.

"Las manifestaciones dependerán de la voluntad de Garamendi, me consta que hay previstas reuniones con la patronal, pero puedo asegurar que también se está planificando una gran movilización, no solo de alcance nacional, sino con la Confederación Europea de Sindicatos para dar un toque a Bruselas y evitar que el conflicto bélico se lleve por delante el crecimiento económico de toda Europa", ha destacado.

DEFIENDEN UN TREN CONVENCIONAL ASEQUIBLE

De otro lado, a preguntas de los medios sobre el cambio de cabecera del tren Albacete-Madrid, que desde este martes pasa a tener una única parada en Chamartín, el secretario ha señalado que, más allá de los perjuicios que tenga para muchos ciudadanos, lo que realmente les preocupa es la falta de un tren convencional y asequible que vertebre todo el país.

"Vemos cómo desmantelan líneas como la de Cuenca, se cargan el trayecto Cartagena-Madrid, nosotros queremos apostar por un tren convencional que vertebre toda la península y que sirva también para evitar la despoblación, porque cuando el tren no pasa los pueblos se mueren. Además, debe ser 'low cost' de verdad y con horarios razonables", ha finalizado.