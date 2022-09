Barbón anuncia deducciones fiscales frente al reto demográfico para la negociación presupuestaria

Según avanzó el jefe del Ejecutivo autonómico esta mañana, el Principado pretende impulsar deducciones fiscales para fijar población y elevar la ayuda del tique rural hasta los 40.000 euros en el proyecto de presupuestos para el próximo año.

Barbón ha detallado varias medidas vinculadas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y dirigidas para afrontar el reto demográfico.

Entre ellas se encuentra una deducción por acogimiento no renumerado de mayores de 65 años. El importe de esta deducción se eleva de 341 a 500 euros. Además, se incrementan los límites de renta para beneficiarse de esta medida, que pasan de 25.009 euros en declaración individual y 35.240 euros en declaración conjunta a 26.000 y 37.000 euros, respectivamente.

Además, se plantea una deducción por arrendamiento de vivienda habitual. El porcentaje de deducción se mantiene, con carácter general, en el 10% de las cantidades satisfechas en concepto de alquiler. No obstante, se eleva el límite de la deducción, que pasa de 455 a 500 euros. Igualmente, se incrementan los límites de renta para beneficiarse de esta medida: de 25.009 euros en declaración individual y 35.240 en declaración conjunta a 26.000 y 37.000 euros, respectivamente.

Para concejos en riesgo de despoblación -aquellos de hasta 20.000 habitantes que hayan sufrido una caída del 10% desde el año 2000- el porcentaje de la deducción se eleva al 20%. Se pretende ampliar el número de destinatarios de esta medida y podrían beneficiarse habitantes de todos los concejos en riesgo de despoblación (53 de los 78 ayuntamientos asturianos).

Igualmente, se eleva el límite de la deducción, que pasa a 1.000 euros frente a los 606 euros aplicables hasta ahora, a los concejos de hasta 3.000 habitantes, 700 euros para núcleos rurales en riesgo de despoblación.

Finalmente, para los concejos en riesgo de despoblación se incrementan en mayor medida los límites de renta, que pasan de 25.009 euros en declaración individual y 35.240 en declaración conjunta a 35.000 y 45.000 euros, respectivamente.

DEDUCCIÓN POR HIJOS

Además, se apuesta por aumentar el importe de la deducción de 1.010 a 1.500 euros por hijo nacido o adoptado, sin límite de renta. En el caso de partos múltiples, el importe de la deducción se eleva de 505 a 1.000 euros por hijo nacido o adoptado, sin límite de renta.

El importe de la deducción para familias numerosas aumenta de 505 a 1.000 euros, para familias de categoría general, y de 1.010 a 2.000 euros, para las de categoría especial, en ambos casos sin límite de renta. En la práctica, según el Principado, esta decisión supone duplicar la desgravación vigente.

Para familias monoparentales, el importe de la deducción pasaría de 303 a 500 euros por familia y se incrementa el límite de renta para la desgravación: de 35.240 a 45.000 euros por hogar monoparental.

En el caso de la deducción por acogimiento familiar de menores, también se prevé aumentar el importe de la deducción: de 303 a 500 euros por familia.

Asimismo, el porcentaje de deducción por gastos de descendientes en centros de 0 a 3 se mantiene, con carácter general, en el 15% de las cantidades satisfechas. Asimismo, se eleva el límite de la desgravación (de 330 a 500 euros) y aumentan los límites de renta para beneficiarse de la medida: pasan de 25.009 euros en declaración individual y 35.240 en declaración conjunta a 26.000 y 37.000 euros, respectivamente.

Para concejos en riesgo de despoblación, también se mantiene el porcentaje deducción actual, del 30%, pero se amplía el número de destinatarios, dado que a partir de ahora podrán beneficiarse habitantes de todos los municipios en esta situación. Igualmente, el límite de la deducción aumenta de 660 a 1.000 euros y se incrementan los topes de renta: de 25.009 euros en declaración individual y 35.240 en declaración conjunta a 35.000 y 45.000 euros, respectivamente

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR

Los límites de renta para beneficiarse de la desgravación suberían de 12.500 en declaración individual y 25.000 en declaración conjunta a 26.000 y 37.000, respectivamente. Igualmente, se pretende aumentar un 50% las ayudas destinadas a la compra de libros de texto, tanto en la enseñanza pública como en la concertada. El importe global de esta decisión superará los 3 millones.

También se apuntó la intención de incorporar deducciones por nacimiento o adopción de segundo y sucesivos hijos en zonas rurales en riesgo de despoblación; así como una deducción para contribuyentes que se establezcan como trabajadores por cuenta propia o autónomos en zonas rurales en riesgo de despoblación.

También se plantea la deducción por gastos de transporte público para residentes en zonas rurales en riesgo de despoblación de todos los municipios en riesgo de despoblación; y una deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación.

El presidente también ha señalado que el Principado elevará la ayuda del tique rural desde los 35.000 euros actuales hasta los 40.000, con el fin de favorecer la creación de empleo y dinamizar el mercado laboral.

Durante las dos jornadas del debate de orientación política, Barbón ha anunciado casi medio centenar de propuestas, prueba de la iniciativa política del Gobierno de Asturias. Entre las principales figura una ayuda económica para el cuidado de niñas y niños de hasta 3 años. Se trata de un pago de 1.500 euros anuales para familias cuya renta no supere los 45.000 euros, siempre que en su concejo de residencia no existan centros públicos para alumnado de 0 a 3 años o que, en caso de haberlos, no hayan podido acceder a una plaza.

Paralelamente, el importe de las ayudas a la natalidad puestas en marcha en este ejercicio se elevará de forma sustancial. Así, de los 1.000 euros actuales por nacimiento del primer hijo o hija se pasará a 1.200. Además, se establecerá un pago de 1.700 por segundo hijo y sucesivos. Si se trata de familias residentes en concejos rurales en riesgo de despoblación, la ayuda llegará a los 2.200 euros, con independencia del orden de nacimiento. Como en el caso anterior, el tope de renta se fijará también en 45.000 euros.