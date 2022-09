'Que la prostitución no lleve tu nombre' nueva campaña del Gobierno de La Rioja

La directora general de Participación y Derechos Humanos, Sara Carreño ha presentado la nueva campaña institucional, realizada por el Observatorio de Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja, con motivo del día internacional contra la trata y la explotación sexual -23 de septiembre-. La campaña. Que durará dos semanas, lleva como eslogan: 'Que la prostitución no lleve tu nombre'. Y que lanza el mensaje: "No contribuyas a crear dolor y sufrimiento. Ella no es un objeto". Todo ello bajo el hashtag "NoSeasUnoDeEllos".