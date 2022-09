"No cabe otra solución que no sean primarias", subrayan los críticos con Ana González

El portavoz de los militantes gijoneses del PSOE que reclaman la celebración de primarias en el municipio, Carlos Zapico, ha asegurado este sábado que "no cabe otra solución" que no sea la celebración de primarias frente a una alcaldesa que "no vale" para volver a ganar las elecciones.