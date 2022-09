Barbón aprovecha la entrega de las Medallas de Asturias para reivindicar la defensa de la democracia

Los galardonados en esta ocasión son el exjugador internacional de balonmano gijonés Raúl Entrerríos, el diplomático (embajador de España en Canadá) Alfredo Martínez Serrano, la maestra quesera Isaura Souza, el Banco de Alimentos de Asturias y las monjas del Monasterio de San Pelayo. El científico Carlos López Otín ha sido nombrado Hijo Adoptivo de Asturias.

Durante su intervención, el presidente asturiano ha indicado que en un día como hoy, el más importante de nuestra comunidad autónoma, es bueno aprovechar para "reivindicar la democracia". En este sentido ha destacado que la democracia, atacada desde diversos frentes, significa aceptar la decisión de las mayorías y el respeto a las minorías.

"En una democracia las leyes no obedecen a ningún credo, opción personal o imposición de ningún tipo. Las leyes se aprueban, exclusivamente, por aquellos hombres y mujeres elegidos con el voto de la ciudadanía para ello y que sumen mayoría. Son ellos, y no otros, los que deben legislar. Y nada pervierte más la democracia que aquellos que, desde sus posiciones intolerantes, intentan imponer sus ideas a los demás no mediante la convicción, presentándose a las elecciones y ganándose la confianza de la ciudadanía, sino desde la imposición, la crispación y la tensión. Defendamos, siempre, la democracia y la libertad", ha dicho Barbón.

También ha incidido Adrián Barbón en que la recuperación del orgullo de pertenencia, del reconocimiento en la identidad de Asturias es uno de sus "empeños" como presidente del Principado.

Tras elogiar la figura de todos los galardonados, Barbón también ha tenido palabras para el científico Carlos López Otín, quien ya recibió la Medalla de Asturias en 2004 y que ahora es nombrado como Hijo Adoptivo de Asturias, "un acto de justicia con quien tanto ha aportado a la Universidad de Oviedo y a toda Asturias".

"Me toca volver a dar las gracias a las personas y colectivos distinguidos en este acto. Ellos, como dije, contribuyen a hacernos mejores. E insistir en que el 8 de septiembre no sobra nadie. Tenemos cabida todos, incluidas las miles de personas de diferentes países que, a causa de la guerra o de cualquier otra circunstancia, han encontrado aquí refugio", ha añadido Barbón.