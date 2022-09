Puig insisteix que el Tajo-Segura "no es toca" i defèn la negociació davant les "guerres de l'aigua"

De la mateixa manera, ha defensat la necessitat d'aconseguir "aigua per sempre i a un preu raonable" ja que "constitueix un factor clau en el nostre progrés i desenvolupament, especialment a la Vega Baixa".

Així s'ha pronunciat a Oriola (Alacant) durant la seua intervenció en el col·loqui 'Converses de Futur', organitzat pel Club Diario Información, on ha subratllat que el Consell té la "mà estesa" al Ministeri de Transició Ecològica i que les negociacions continuen "obertes" i de "de la mà dels regants", sense "guerres de l'aigua".

"La via és la negociació i l'acord a través del diàleg amb el Ministeri al costat dels regants, perquè les guerres de l'aigua generen molt de fang i no generen ni una gota més d'aigua", ha recalcat.

Puig ha insistit que "el transvasament no es toca", però al mateix temps ha considerat fonamental sumar tots els recursos disponibles a través de la reutilització o la dessalació "per a garantir l'aigua per justícia, sensatesa i pragmatisme".