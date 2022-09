Mazón diu que la reforma fiscal del Consell arriba "tard i malament": "Si Puig vol baixar impostos ho pot fer demà"

Mazón s'ha pronunciat en aquests termes a Novelda (Alacant) sobre la reforma fiscal anunciada per Puig per a la Comunitat Valenciana, un anunci que ha retret que "no es concreta" i "arriba tard i malament".

Sobre aquest tema, ha afirmat que ja fa un any des que el PPCV va proposar "una gran revolució i reforma fiscal amb mesures concretes". "La nostra baixada d'impostos suposaria un estalvi de 1.530 milions d'euros als ciutadans i ja fa molt temps que es deuria haver fet", ha recalcat Mazón.

Així, ha recordat que la reforma fiscal del PPCV s'ha presentat en Les Corts amb proposicions no de llei, amb esmenes als pressupostos de la Generalitat "i sistemàticament el Consell de Puig ens ha dit que no", segons ha informat el partit en un comunicat.

Igualment, ha explicat que la seua proposta "inclou una gran rebaixa de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques, fins i tot pujant el mínim exempt personal, especialment per a les rendes més baixes, proposant i rebaixant l'IRPF a la Comunitat fins a un 31% per a les rendes més baixes i s'han negat".

També ha retret que el Consell "durant tot aquest temps s'ha negat a la supressió de l'Impost de Successions, de Patrimoni i Donacions i a convertir en progressiu l'impost de l'habitatge que llastra amb un 10% a qualsevol que es vullga comprar una vivenda a la Comunitat Valenciana. Aquest impost seria progressiu a qui més ho necessita i no han volgut engegar-ho".

Per açò, Mazón ha anunciat que el PPCV presentarà de nou aquest dimecres en Les Corts la proposta de reforma de llei tributària "per a engegar la reforma fiscal que necessiten els ciutadans de la Comunitat Valenciana" i ha preguntat si el Govern de la Generalitat "està disposat a complir el que promet o, una vegada més, arribarà tard".

"Estan disposats demà a engegar un decret llei per la via d'urgència per a baixar els impostos a la Comunitat Valenciana com demana des de fa un any el PPCV o anem a tornar a escoltar promeses que ni es concreten, que arriben tard i no sabem en què consisteixen?", ha preguntat.

Així, ha resolt que "la proposta del PPCV està molt clara, té dades, sap a on va, té per objectiu recuperar l'activitat la Comunitat Valenciana, l'ocupació i sobretot ajudar les rendes més baixes i porten un any dient-nos que no".