Mollà considera "molt important" fixar un preu màxim per a consumidors i defèn un preu "mínim" per a agricultors

Així s'ha pronunciat en declaracions als mitjans a Novelda (Alacant) a preguntes dels periodistes. Mollà ha donat suport al debat que obri Díaz sobre limitar preus màxims per als consumidors i ha afirmat que, fins i tot, li pareix "més important" establir un preu "mínim" per a l'agricultor.

"Em pareix molt important la proposta, perquè si va a bon port significarà que es pot posar un preu mínim als productes i pagar-li als agricultors allò que correspon. Perquè és veritat que hem tingut una Llei de la cadena que diu que no es pot pagar per davall del cost de producció, però la indefinició del que és un cost de producció es fixa en un preu mínim", ha detallat.

Així mateix, ha agregat que està "molt d'acord amb el debat que obri la vicepresidenta sobre posar-li un límit als preus màxims per als consumidors". "De fet em pareix més important fixar un preu mínim perquè estem perdent apicultors, precisament, per no abordar eixe preu mínim per a pagar-los", ha subratllat.

Finalment, ha indicat que espera que les converses de Díaz amb els agents econòmics i el sector siguen "fructíferes" i així després el ministre d'Agricultura, Luis Planas, puga treballar per a establir un preu mínim per als agricultors.