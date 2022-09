Mazón ironitza sobre l'enquesta del PSPV que dona la victòria a l'esquerra: "És un esforç entendridor"

Així ho ha indicat, en unes declaracions facilitades pel partit, en les quals Mazón es refereix a eixa enquesta interna, segons la qual l'esquerra tornaria a guanyar a la Comunitat Valenciana, amb prop del 48% dels vots, encara que PSPV i PP podrien empatar en escons i augmentarien els seus diputats mentre que Unides Podem i Cs eixirien del parlament valencians.

"No acostume a comentar enquestes i menys si són a encàrrec", ha dit Mazón, qui, no obstant açò, ha apuntat que "per la resta d'enquestes que estem veient, les dades que tenim i la sensació que tenim en el carrer" cada dia es veu "més a prop i necessària" la "voluntat de canvi" per "el bé dels ciutadans".

"Potser no siga el millor moment per a parlar d'una cosa que em pareix un esforç entendridor del PSOE en tractar de traslladar una versió diferent a la qual està ocorrent al carrer; no és nou però és un esforç realment entendridor", ha conclòs.