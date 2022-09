Gobierno y sector "relanzan" el Bono Cultural Joven para coincidir con el inicio escolar y la campaña del libro

Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en atención a medios tras una reunión que ha mantenido con el sector cultural de la Comunitat con el objetivo de impulsar esta iniciativa y trabajar conjuntamente en una campaña de divulgación entre los asociados de los diferentes sectores culturales para que puedan adherirse a la iniciativa como proveedores de cultura.

El Bono Cultural Joven consiste en una ayuda de 400 euros, dirigida a todos los jóvenes que cumplen 18 años este 2022, destinado al disfrute de productos y servicios culturales que se puede solicitar hasta el 15 de octubre y cuyo disfrute se amplía también el 2023.

"Vamos a intentar concitar todos los esfuerzos entre unos sectores y otros para visibilizar la gran oferta cultural que hay en nuestra comunidad y que nuestros jóvenes sepan el gran potencial cultural que tenemos", ha apuntado Bernabé.

Con este objetivo, las entidades culturales adheridas al bono podrán hacerse eco de la iniciativa en sus espacios web y redes sociales con un enlace que pueda redirigir a los jóvenes a la solicitud de este, así como hacer difusión entre los asociados que no se hayan adherido todavía como proveedores de cultura.

En este sentido, Bernabé ha subrayado la intención por parte del Gobierno de coordinar a todos los sectores -entre los que se incluyen las artes escénicas, la danza, los videojuegos, festivales o el sector del libro- para que todos sean "atractivos" para los jóvenes de 18 años y sean conocedores de toda la oferta cultural.

Sobre la cifra de solicitudes hasta el momento o el número de entidades culturales adheridas al bono cultural, Bernabé ha señalado que todavía no tienen conocimiento de este dato, pero ha afirmado que "la marcha está yendo bastante bien este verano". "El porcentaje (de solicitudes) va bastante bien y está siendo bastante ajustado a los plazos previstos", ha confirmado la delegada del Gobierno.

Pese a esto, Bernabé ha remarcado la importancia de "aprovechar" este mes de septiembre para "retomar" el bono cultural, ya que puede tener una "especial incidencia" con el gremio de libreros en relación con la campaña de libros.

"TENSIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO"

Por último, y preguntada sobre las quejas de los jóvenes relacionadas con trabas burocráticas e informáticas a la hora de realizar la solicitud de este bono, Bernabé las ha vinculado a "los primeros días debido a una tensión del sistema informático".

"Ahora ya no está sucediendo porque ya no hay tanto tráfico ni aglomeración", ha asegurado, y ha aprovechado para animar a los jóvenes que todavía no lo hayan solicitado a hacerlo antes del 15 de octubre.