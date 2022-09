L'Ajuntament d'Alacant destaca la inversió de 8,9 milions en la millora d'infraestructures escolars

Així ho ha destacat aquest dilluns el consistori, en un comunicat, en el qual assenyala que amb l'inici del curs escolar "s'han realitzat, impulsat i coordinat un pla d'obres de rehabilitació, manteniment i reformes per a donar resposta a totes les peticions dels col·legis".

"Portem molts anys atenent i cobrint una a una totes les peticions de manteniment dels nostres centres escolars", ha assenyalat l'edil d'Infraestructures, José Ramón González, qui ha remarcat "el ferm objectiu" de "donar resposta i renovar les instal·lacions i infraestructures que no es troben en bon estat per a esmenar els problemes i impulsant obres".

Així, ha afegit que "són 17.189 ordres de treball les que s'han atès, executat i solucionat en aquests últims anys, i milers els alumnes que es veuen beneficiats diàriament en els nostres centres públics amb les obres i el manteniment diari que es duu a terme".

En la mateixa línia, recorda que els ajuntaments, al seu torn, suporten "una despesa milionària" en reparacions, neteja, manteniment, energia elèctrica, aigua, gas, climatització i posada a punt de les instal·lacions i jocs esportius en els col·legis.

Per tot açò, davant l'inici del curs tant la regidoria d'Infraestructures com la d'Educació s'han mostrat "satisfets per l'important treball conjunt perquè les instal·lacions i col·legis puguen tindre uns centres en les millors condicions possibles, que superen els 8,9 milions d'euros".

CRÍTICA

No obstant açò, l'edil 'popular' considera que mentre l'equip de govern, forma per PP i Cs, "compleix i treballa per a aconseguir que l'inici del curs escolar es realitze en les millors condicions en les instal·lacions dels col·legis públics, no es pot dir el mateix de la nul·la gestió educativa de la Generalitat Valenciana, que té a milers d'alumnes en barracons i sense construir col·legis".

Per açò, demana al Botànic que "prenga nota" i "es pose a treballar perquè suspenen el curs abans de començar-ho, ja que la seua gestió és totalment inexistent en matèria d'infraestructures educatives, marcada per un inici de curs estrenant aules prefabricades, sense un mapa d'inversions, i no són capaces de donar solucions a les necessitats dels col·legis, descarregant en els ajuntaments la seua responsabilitat".

Finalment, González ha criticat que el "nefast govern del Botánic menteix", ja que "va prometre acabar amb els barracons en els centres educatius en una legislatura i no fan més que incrementar-los". "Van arribar per a encarregar-se de les persones i la realitat és que només hi ha incompliments. No han fet res en Educació, Habitatge o Sanitat, i són incapaces de construir cap centre educatiu, de salut o habitatge públic", ha resolt.