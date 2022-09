Detinguts després d'una persecució a Elda dos homes que portaven 13,5 quilos de marihuana en el cotxe

El vehicle va acabar impactant amb una terrassa d'un establiment de la localitat després de perdre el control en saltar-se diversos senyals de trànsit. El cotxe va quedar bloquejat sense poder continuar la fugida, moment en el qual els policies van reduir als dos ocupants per a dur a terme l'arrest.

Tots dos estan acusats dels delictes de danys, contra la salut pública, desobediència greu i contra la seguretat vial. Així mateix, el conductor mancava de permís de conduir del país i el vehicle no tenia segur. Els dos homes, amb antecedents previs, han sigut posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia de la mateixa localitat, segons ha informat la Policia en un comunicat.

Els fets van començar quan una dotació va detectar a tres vehicles que circulaven per una de les vies principals d'Elda a gran velocitat, sense obeir els senyals de circulació que hi havia al seu pas. D'aquesta manera, van formar un comboi que va resultar "sospitós" per als agents, compost per un vehicle en la punta, un altre al mig i un a la cua.

Aquestes sospites es van veure confirmades quan van observar com els conductors dels tres vehicles, en detectar la presència de la Policia, van augmentar la velocitat i van començar a fer diferents maniobres "evasives i perilloses" contra direcció per Elda, així com sense respectar els senyals acústics i lluminoses del vehicle policial.

Finalment, el vehicle que ocupava la posició intermèdia del comboi va impactar amb les rodes posteriors contra la vorada, la qual cosa va provocar que el conductor perdera el control i acabara contra la terrassa d'un establiment d'hoteleria on va quedar bloquejat sense poder continuar. En el moment de l'arrest, els efectius van trobar en l'interior del maleter sis borses que tenien un total de 13,5 quilos de marihuana en cabdells, a més de 2.803 euros en efectiu.