Catalá rechaza la tasa: "No tiene ningún recorrido más allá de la imposición de determinados partidos"

Asimismo, se ha opuesto a que se aplique en la ciudad de València y a que esta se convierta en "capital de la turismofobia". "No estamos viviendo una situación económica como para jugarnos el pan en la ciudad de València con medidas políticas e ideológicas que no tienen ningún recorrido más allá de la imposición de determinados partidos que piensan que esas banderas les van a ayudar electoralmente", ha expuesto.

Catalá se ha pronunciado de este modo durante un encuentro informativo mantenido esta jornada con los medios de comunicación para presentar las próximas iniciativas del grupo 'popular' en el consistorio valenciano, preguntada por el debate en el seno del gobierno municipal de València que integran Compromís y PSPV-PSOE en torno a la tasa turística.

La también secretaria general del PPCV y presidenta de los 'populares' en València ha dicho que le sorprendió "muchísimo la postura del Partido Socialista" en el consistorio y en favor de una tasa para cruceros y apartamentos turísticos en esta ciudad después de que el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, señalara que "no era el momento de aplicar" ese pago.

La responsable 'popular' ha manifestado que "24 horas antes" de pronunciarse al respecto la vicealcaldesa, portavoz socialista en València y secretaria general del PSPV en la capital valenciana, Sandra "Gómez, dijera de forma clara que era partidaria de aplicar la tasa turística en la ciudad a cruceros y apartamentos turísticos, su jefe de filas, el presidente Puig, dijo que no era el momento de aplicar la tasa turística".

"Me parece que Gómez ha adoptado una actitud de excesivo amilanamiento frente a las imposiciones permanentes de Compromís", ha afirmado Catalá, que ha manifestado que en la Comunitat Valenciana "Compromís y Podemos -socios de gobierno junto al PSPV en la Generalitat- han impuesto la tasa turística". "Es una realidad que hemos vivido en el Parlamento y en la ciudad de València", ha apostillado.

María José Catalá ha aseverado que en este contexto "esperaría un Partido Socialista que tenga un criterio propio" y no "una vicealcaldesa que se amilana a la imposición de Compromís".

Tras ello, la representante del PP ha apuntado que no está de acuerdo con la afirmación de Sandra Gómez respecto a que "los apartamentos turísticos legales y los cruceros no generan impacto económico en la ciudad" para justificar la aplicación de una tasa turística en estos ámbitos.

"Eso no es verdad. Hay cantidad de informes de la Universitat Politècnica de València (UPV), del puerto de València y de entidades representativas que avalan que estas actividades económicas generan impacto en la ciudad", ha declarado Catalá.

Asimismo, ha repetido que se niega a que "la capital de la provincia y de la Comunitat, la ciudad de València, sea la capital de la turismofobia". "Al final, vamos a acabar imponiendo solo la tasa turística en la ciudad de València y eso me parece tremendamente peligroso para la competitividad" de este destino, ha planteado.

María José Catalá ha destacado que a esta ciudad "no le sobran ni turistas, ni actividad económica, ni visitantes, ni puestos de trabajo" y ha declarado que "como no le sobran", no puede permitirse ponerlos "en riesgo". "Así que me niego a que València sea la capital de la turismofobia. Me niego", ha repetido.

"DE FORMA INMEDIATA Y SIN CONDICIONES"

La portavoz del PP ha añadido que "queda poco más de un año para las elecciones" y ha reiterado que si gana los comicios municipales de 2023 y el consistorio valenciano decidiera antes poner en marcha esa tasa, el PP la derogaría "de forma inmediata y sin condiciones".

"No queremos una tasa turística. El sector es unánime en la postura, no está de acuerdo con esta tasa. No interesa a la ciudad en este momento", ha afirmado Catalá.