Campillo rechaza "discriminar entre tipos de alojamiento" a la hora de aplicar la tasa turística

Así lo ha indicado Campillo en un comunicado en el que ha señalado que "esta nueva condición que se ha puesto encima de la mesa de que solo se aplique la tasa turística a apartamentos turísticos y a cruceros, desde luego no estaba en el acuerdo" de legislatura entre Compromís y PSPV. "Nosotros vamos a cumplir el acuerdo y exigimos también que se cumplan los términos a los que llegamos", ha indicado.

"No sería lógico ahora poner nuevos condicionantes y tampoco tiene mucho sentido que no paguen la tasa todos los visitantes que pernoctan en cualquier alojamiento turístico de cualquier tipo, porque el impacto sobre la ciudad es el mismo", ha agregado.

Por lo tanto, desde Compromís piden "cumplir lo acordado y lo acordado, está claro". "Teníamos que esperar a recuperar los niveles de pandemia de visitantes en nuestra ciudad y esa era la única condición. Y aparte, la proposición de ley de Les Corts, que se presentó por parte de los tres grupos de gobierno, deja muy claro cuál es el coste por alojamiento y ese es el acuerdo que Compromís va a cumplir".

Campillo pide ser "serios" y "no modificar el acuerdo". "El acuerdo está claro, es cristalino y hay que aplicarlo tal cual. Y por supuesto, en nuestra ciudad vamos a aplicarlo tal cual. Una vez se hayan recuperado los niveles pre-pandemia, lo que vamos a hacer es aplicar la tasa turística una vez aprobada la proposición de ley en Les Corts Valencianas y desde luego la vamos a aplicar a todos los alojamientos turísticos de nuestra ciudad, porque nadie va a dejar de venir a nuestra ciudad por pagar uno, dos o 2,5 € por noche, como no ha pasado en ninguna ciudad de Europa", ha manifestado.

También ha destacado los casos de Cataluña y las Islas Baleares, "donde tienen tasa turística desde hace muchos años también, y al contrario, no ha habido una disminución, sino que ha habido un aumento de visitantes y desde luego es una tasa que prestigia nuestro destino, prestigia a nuestra ciudad, porque nos iguala a la inmensa mayoría de sitios europeos que ya la tienen". "Y no, esta ciudad no es menos ni oferta menos calidad turística que otras ciudades de Europa y de España, en este caso de Cataluña y de las Islas Baleares", ha señalado.

También ha pedido "hacer una reflexión calmada, tranquila, sobre el impacto que puede tener en los barrios la posibilidad de abrir el alquiler turístico ocasional de las residencias habituales, tal como se ha planteado".

"Estamos atentos a las inquietudes que nos hacen llegar tanto la Federación de Asociaciones Vecinales como algunas asociaciones de vecinos de algunos barrios de València que muestran su preocupación por el impacto que pueden tener en los barrios abrir esta posibilidad y desde luego, desde Compromís, somos sensibles también a esta inquietud y queremos hacer una reflexión calmada, sincera, de cuáles son los pros y los contras de esta medida y por lo tanto no correr, sino discutirlo y además debatirlo con las entidades vecinales también para poder discutir los beneficios y también los posibles perjuicios que puede haber para los barrios", ha agregado.

Según Campillo, "evidentemente el turismo es muy importante" para la ciudad, pero tenemos que evitar a toda costa llegar a unos niveles en los que se haga difícil la vida". "En algunos barrios de nuestra ciudad, que son barrios especialmente sensibles al turismo y por lo tanto hay que reflexionar", ha agregado.

"Estamos todavía a tiempo, tenemos todavía unos niveles de turismo muy aceptables en nuestra ciudad. Nos permiten planificar cuál es el modelo que queremos a largo plazo y hay que hacerlo dialogando con las entidades vecinales, dialogando con los vecinos y vecinas de los barrios y, sobre todo, sin maximalismo y sin apriorismos. En este caso, lo que queremos es analizar esta medida y analizarla con detenimiento y con calma", ha agregado.

Por otra parte, Campillo ha indicado que hace un año y medio que la concejala de Vivienda, Isabel Lozano, "planteó a la delegación de Urbanismo, acordar una moratoria de apartamentos turísticos en edificios enteros para blindar el uso residencial de 37 barrios de la ciudad de València con el objetivo de paralizar movimientos especulativos de fondos buitre y grandes corporaciones". "Continuamos a la espera de que la delegación de Urbanismo se pronuncie sobre esta importantísima cuestión", ha agregado.

CRUCEROS Y APARTAMENTOS

La vicealcaldesa, Sandra Gómez (PSPV), propuso ayer aplicar la tasa a cruceros y apartamentos y hoy ha incidido en que estas actividades generan menor impacto económico sobre la ciudad.