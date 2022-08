El tiempo mínimo para acceder a una fecundación in vitro en La Fe es de menos de un mes para las mujeres con cáncer

El tiempo mínimo para que las mujeres con un diagnóstico reciente de cáncer accedan a un tratamiento de fecundación in vitro en el Hospital La Fe sigue siendo en la actualidad de menos de un mes, mientras que para aquellas pacientes que no presentan condiciones clínicas que pueden suponer una pérdida relevante de la función reproductiva no relacionada con la edad oscila entre los 16-18 meses.