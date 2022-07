Planas garantiza el control del cold treatment de cítricos: "No va a entrar ni sola una naranja que no sea tratada"

"No va a entrar ni una sola naranja que no sea tratada en frío en las condiciones prescritas y nosotros nos vamos a encargar, sobre todo midiendo la temperatura de la pulpa", ha garantizado, al tiempo que ha puesto en valor que el pasado 14 de julio entró en vigor esta exigencia, principalmente naranjas, de terceros países y donde está presente la plaga de la polilla del naranjo

Así lo ha aseverado el titular de Agricultura en rueda de prensa en València, tras mantener una reunión con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig.

Preguntado por la denuncia que Sudáfrica ha presentado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las medidas tomadas, Planas ha contestado que no tiene "ningún miedo", puesto que "han sido adoptadas en un procedimiento administrativo absolutamente transparente y nadie pone en tela de juicio el tratamiento que se aplica por ejemplo en Corea o Estados Unidos". "Está en su derecho a hacerlo, pero yo no le veo futuro a esta denuncia", ha resumido.

El ministro ha recalcado que el Ejecutivo español está "en permanente contacto con la UE para que no se cuele por ningún agujero ningún barco que no cumpla" y esta es, ha subrayado, "una tarea sin descanso".

"Este es un antecedente muy importante. Nuestros agricultores merecen el mismo respeto que los de otros países y, si un producto está prohibido en la Unión Europea, ¿cómo vamos a admitir que se utilice en un producto importado?", ha planteado Planas, que ha agregado que es "un caso pionero que ha tenido ha tenido el reconocimiento del sector" y en el que Gobierno y Generalitat han trabajado "mano a mano".

"No ha sido nada sencillo conseguirlo y no es nada sencillo aplicarlo porque esta semana hemos tenido tensiones de gente que no comprende que nuestros productores han de ser defendidos", ha insistido.

El representante de la administración central se ha referido a la "extraña" campaña de este año, marcada desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Por ello, ha apuntado, el Ministerio destina 38,7 millones de euros de ayudas extraordinarias para el sector citrícola. De ellos, la Comunitat Valenciana percibirá 24,2 millones, lo que va a beneficiar a unos 30.000 citricultores.

Así, ha puesto como ejemplo, una explotación media de cultivo de naranja, con 5 hectáreas, recibirá 1.500 euros. Se trata del único sector agrícola con este apoyo dentro de las ayudas del plan de respuesta a los efectos de la guerra de Ucrania. Las ayudas ya han sido distribuidas a las comunidades autónomas, que deberán pagarlas antes de final de septiembre.

"PROTEGER AL CONSUMIDOR"

Por su parte, Ximo Puig ha expresado el agradecimiento por parte de instituciones y sector y ha remarcado que "no se trata de hacer políticas proteccionistas, sino de proteger al consumidor".

"Y se ha dado un paso decisivo. Parecía que nunca iba a ser posible, pero se ha conseguido", ha dicho el 'president, que ha agregado que "el próximo objetivo es extender el tratamiento a mandarinas y pomelos".

SECTOR PESQUERO

Por otra parte, Luis Planas también ha hecho referencia al sector pesquero y al "complicado" debate sobre la aplicación del reglamento comunitario que fija los objetivos de pesca y que, por tanto, puede ser un factor de riesgo para el sector.

Al respecto, ha destacado la sostenibilidad ambiental que garantiza los stocks biológicos, la sostenibilidad económica y, muy especialmente, la sostenibilidad social que tan importante es desde el punto de vista de la identidad de un territorio como la comunidad valenciana.

Por eso, el apoyo a la pesca en el Mediterráneo se va a sustanciar en 6,6 millones de euros procedentes de fondos europeos destinados a compensar los días de reducción del esfuerzo pesquero. Son ayudas adicionales a los 0,20 céntimos para el gasóleo profesional y a los 1,4 millones de euros que han llegado a 500 beneficiarios de la Comunitat Valenciana para paliar el incremento de costes.