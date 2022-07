Abre al público la renovada Plaza de la Reina con 12.000 m2 peatonales

Las obras se iniciaron en abril del año pasado a cargo del despacho del arquitecto José María Tomás en UTE con Edifesa-Collosa y han permitido sustituir una rotonda para el tráfico rodado por un espacio diáfano y accesible desde el cual poder disfrutar de perspectivas renovadas del Micalet, la puerta barroca de la Catedral y Santa Catalina.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha mostrado su satisfacción: "Es una gran plaza, otra gran plaza de la ciudad de València", ha aseverado.

"Hemos abierto esta mañana la plaza de la Reina después de las obras de remodelación. Estamos contentos porque hemos visto que está llena de gente", ha aseverado el primer edil, que ha incidido en que, a la vez, se ha abierto también el parking subterráneo bajo la plaza, que es fundamental para el aparcamiento en la zona centro. "A partir de este momento, la plaza y el parking están al alcance de toda la ciudadanía", ha subrayado.

Por su parte, el concejal de Movilidad Sostenible, concejalía responsable de este proyecto de reforma, Giuseppe Grezzi, ha destacado que "hoy es un gran día para València con la apertura a la gente de la Plaza de la Reina, un proyecto icónico para un espacio monumental singular".

"De gran rotonda testificada de coches, buses, furgonetas lanzando humo y ruido, en una plaza de 12.000 metros cuadrados para disfrutar, para contemplar las vistas del Micalet, para jugar, para estar y pasear. Es una gran satisfacción y motivo de orgullo haber podido completar un proyecto de esta envergadura con la remodelación de un aparcamiento que tiene más de 50 años. Es un auténtico regalo para valencianos y valencianas, que estoy seguro que lo harán suyo desde el minuto 1", ha declarado.

También ha expresado su alegría la vicealcaldesa, Sandra Gómez, quien ha considerado que esta actuación es "un ejemplo más de recuperación del espacio público" en el que las personas son el centro".

Además de la pavimentación de la plaza con piedra calcárea antideslizante de tonalidades que ayudan a no absorber el calor -el mismo material con el que se construyó la Catedral-, los trabajos realizados incorporan una zona de juegos infantiles, toldos de diferentes alturas, lavabos públicos, 1.378 arbustos y 115 árboles.

Se han instalado dos fuentes de agua, 900 asientos en 465 metros lineales, bancos adaptados, contenedores soterrados, 30 plazas de aparcabicis, aspersores-difusores de agua, puntos de luz en el suelo, pívots retráctiles para permitir el acceso de vehículos autorizados y de emergencia, dos monolitos con información documental adaptada al lenguaje Braille y una oficina de información y turismo. Además, se ha recuperado la parada de Valenbisi, la zona de carga y descarga con horario delimitado y se han reubicado los quioscos ya existentes en la plaza.

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

La iniciativa, que incorpora 21 propuestas ciudadanas surgidas del proceso de implicación ciudadana "Participa Reina!" llevado a cabo en 2016, incluye también la remodelación del aparcamiento subterráneo de una superficie de 8.634 m2 eliminando, así, las rampas circulares y sustituyendo el acceso y la salida por una entrada desde la calle de la Pau y una salida por la calle del Mar.

El aparcamiento, que también se pone hoy en marcha bajo la gestión de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), dispone de 228 plazas para coches -de rotación y alquiler-, seis plazas para personas con movilidad reducida, 48 plazas para motocicletas, 20 para bicicletas, nueve cargadores de bicis y/o VMP eléctricos y siete cargadores para vehículos eléctricos, así como un sistema de busca de la plaza de aparcamiento mediante la introducción del número de matrícula en las pantallas a disposición de las personas usuarias.

Además, las personas que compran en el Mercado Central o a los comercios que forman parte de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico tendrán descuentos en el aparcamiento gracias a una colaboración con estas entidades para fomentar el comercio de proximidad y contribuir a mejorar la movilidad en el centro de la ciudad.

Se ha eliminado así una rotonda para el tráfico motorizado por la cual confluían 36 líneas de autobuses con una frecuencia de 5 a 10 minutos, la multitud de motocicletas aparcadas frente a la Catedral y los parterres ajardinados distribuidos como islotes para ordenar el tráfico rodado, que desaparece de la plaza.

En este sentido, desde la Asociación de Vendedores del Mercado Central han señalado que se recupera la normalidad en losaccesos "después de varios años de obras en el centro". La presidenta del colectivo, Merche Puchades, ha destacado "el importante esfuerzo económico del Mercado Central y el Ayuntamiento de València para que los clientes puedan venir cómodamente y beneficiarse hasta de una hora de aparcamiento gratis, canjeando por mercapuntos el importe de sus compras".

"UN VERDADERO SECARRAL"

Por su parte, desde la oposición en el Ayuntamiento se han mostrado críticos con la obra. La portavoz del PP, María José Catalá, ha criticado la remodelación porque, a su juicio, es "un verdadero secarral", al tiempo que ha reclamado "más zonas de sombra para hacerla más amable para las personas pues no hay ningún banco en una sombra y los que hay no son los más adecuados".

Para Catalá, el equipo de gobierno "opta por exceso de cemento en todas sus actuaciones y la plaza de la Reina o la remodelación provisional de la plaza San Agustín son un ejemplo". Ha añadido que "a esta dinámica de aridez, se une también el feísmo de algunos proyectos como la reforma provisional de la Plaza del Ayuntamiento que ha costado más de 1 millón de euros, o el galimatías que han hecho en Pérez Galdós donde la gente no sabe por dónde debe andar, y que también ha costado un dineral (750.000€)".

Desde Ciudadanos, su portavoz, Fernando Giner, ha denunciado que el pavimento de la nueva plaza "se tendrá que levantar recién estrenado a finales de este mismo año o en 2023 por la desidia de este Ayuntamiento". Concretamente, ha explicado que todavía han quedado pendientes algunas excavaciones arqueológicas que sí que estaban previstas, y que se podrían haber realizado "perfectamente" mientras el suelo estaba levantado para poder proceder a las obras de remodelación.

"La intención de realizar estas nuevas investigaciones no me la invento yo, sale de una moción conjunta que firmaron los concejales de Movilidad y Cultura el pasado mes de febrero. ¿No habría sido un buen momento para hacer esas catas cuando, precisamente, el suelo ya estaba levantado? ¿Vamos a tener que ver otra vez la Plaza de la Reina en obras cuando acaba de ser abierta al público? Y lo que es peor, ¿vamos a tener que volver a pagar por ellas porque este gobierno no es capaz de planificar nada?", ha cuestionado.