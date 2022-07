El restaurante de Quique Dacosta de Dénia, entre los 50 mejores del mundo

20M EP

NOTICIA

Hasta seis restaurantes españoles han logrado colocarse entre los cincuenta mejores del mundo según la lista de 'The World's 50 Best Restaurants' que se ha dado a conocer en una ceremonia que se ha celebrado en la lonja Old Billingsgate de Londres, y que ha otorgado la primera posición al danés 'Geranium' del chef Rasmus Kofoed.