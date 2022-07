Tu horóscopo diario: sábado 16 de julio de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 16 de julio de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te encontrarás un poco más nervioso o impaciente de lo habitual, las cosas no salen del modo que tú quieres y surgen nuevos problemas inesperados que aunque no son graves hacen que sientas que tus esfuerzos son estériles. Hoy debes esforzarte por tomar las cosas con más calma porque si no sacarás lo peor de ti.

Tauro

A veces sientes que por mucho que te esfuerces, luches y te sacrifiques parece que resurgen de nuevo los problemas frente a ti y con más vigor que nunca. Pero no te agobies, solo es una sensación porque hoy la Luna y otros planetas formarán aspectos adversos y todo tiende a complicarse, solo será un mal momento.

Géminis

No te dejes llevar por los nervios, la tensión y el estrés. Hoy te espera un día difícil, de esos que parece que de repente todo se complica y se da la vuelta, aunque al mismo tiempo no se produzca ningún problema grave. Si no te lo tomas con más calma tendrás desencuentros con personas de tu entorno o familiares.

Cáncer

Tienes grandes sueños con lo lejos que te gustaría llegar o las grandes cosas que te gustaría hacer. Sientes que aunque ahora estés abatido y encadenado a las miserias del día a día, sin embargo, algún día, aunque pasen muchos años, la providencia te llevará a la cima de esa montaña donde tu vida brillará como el Sol.

Leo

Hoy te sentirás lleno de vitalidad y con ansias de actividad, dispuesto a arrollar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino, y lo que no consigas con la ayuda de la suerte lo lograrás mediante una lucha sin cuartel y una voluntad de hierro. Es hora de ajustar cuentas con aquellos que te han impedido avanzar.

Virgo

Te sientes preocupado e inquieto por tus asuntos financieros y materiales, incluso aunque no exista razón para ello. Temes ser víctima de engaños o traiciones a la hora de hacer negocios o tomar iniciativas económicas. La prudencia podría llevarte a no hacer nada o evitar afrontar cualquier clase de riesgo en el día de hoy.

Libra

De cara al exterior te muestras más firme y obstinado de lo habitual, sin embargo, dentro de ti te sientes más dubitativo e inseguro. Tomas decisiones y afrontas las cosas de forma más tajante, pero solo tratas de evitar que los demás vean el miedo o las tensiones que te causan gran angustia y una gran inestabilidad.

Escorpio

Es un momento de alegrías y satisfacciones, un día que será más difícil o crispado para otros, pero que a ti te va a traer mayor felicidad e ilusiones realizadas, incluso es probable que la desgracia de un enemigo tuyo a ti te traiga suerte o te abra caminos que antes permanecían cerrados. También el amor te traerá sorpresas.

Sagitario

Hoy deberás mostrar tu lado más humano, no es momento de recibir, sino más bien de dar y ejercitar ese buen corazón que es una seña característica de tu naturaleza. Una persona muy cercana a ti está pasando un momento muy difícil y solo tú puedes liberarle de esa situación o atenuar su sufrimiento hasta que lo logre.

Capricornio

Hoy debes moverte con mucha prudencia y pensando todo bien antes de hacerlo, los planetas se hallan mal dispuestos y hay muchas posibilidades de que sufras alguna traición o alguna sorpresa desagradable en el ámbito laboral o financiero. Debes tener mucho cuidado con lo que firmes o con las decisiones que tomes.

Acuario

Has nacido en un signo diferente a los demás y que siempre tiende a ir por caminos opuestos, por eso si este día puede ser difícil, adverso o lleno de lucha para la gran mayoría de las personas, sin embargo, para vosotros va a ser un día de suerte y felicidad, de sueños realizados en el trabajo o los asuntos del corazón.

Piscis

Os espera un día difícil o adverso en sus comienzos, aunque quizás no os levantéis de muy buen humor; pero luego todo se irá clareando y al final acabaréis teniendo un día afortunado y feliz, resolveréis con éxito las cosas que os preocupan y además os espera una sorpresa que os alegrará muchísimo en la vida íntima.