El acusado de la muerte de Marta Calvo y dos jóvenes más, en su última palabra: "No he quitado la vida a nadie"

20M EP

NOTICIA

Jorge Ignacio P.J., supuesto asesino de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcelas, ha defendido en el juicio que se sigue contra él, en el turno de la última palabra, que no ha quitado la vida a nadie: "Lo único que puedo decir es que no le he quitado la vida a nadie, no he drogado a nadie, no he violado a nadie ni he puesto droga a nadie en sus órganos genitales".