Bravo destaca que el incendio de Venta del Moro no se dará por estabilizado mientras haya puntos calientes

Bravo, que ha precisado que no hay llama desde las 18.00 horas de este martes, ha afirmado que el fuego no ha afectado al paraje de las Hoces del Cabriel y que únicamente ha quemado un 3% del parque natural. Asimismo, ha manifestado que "las hectáreas afectadas siguen siendo las mismas: 1.300", de modo que "no ha afectado a mayor masa forestal".

"El incendio a las Hoces -del Cabriel- no ha afectado. El incendio sí ha afectado a un 3 por ciento aproximadamente del parque natural", ha respondido preguntada por este paraje. "Estamos hablando del parque natural más grande de la Comunitat Valenciana. Tiene un volumen de unas 31.000 hectáreas y estamos hablando de unas mil y algo del parque natural. No ha afectado a todo lo que es la zona de las Hoces", ha añadido.

La responsable autonómica, que ha señalado además que un total 160 efectivos trabajan en la zona y que 300 permanecen activados por si fueran necesarios, se ha reunido esta jornada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitado en la zona del incendio con el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel; el director general de Interior de la Generalitat, Salvador Almenar; y los responsables de los medios de extinción para conocer la última hora de la evolución del incendio.

Tras este encuentro, Gabriela Bravo ha indicado que "el incendio sigue evolucionando favorablemente". "A lo largo de la noche han estado trabajando los drones. Se han realizado distintas actuaciones para controlar la situación, sobre todo, detectar los puntos calientes que era lo más importante para evitar que se activara de nuevo el fuego", ha expuesto.

Igualmente, ha detallado que "a lo largo de toda la mañana -de este miércoles- se ha estado refrescando la zona" y ha apuntado que se "tienen controlados cuáles son los puntos calientes". Por lo que respecta a los efectivos que trabajando en la zona ha comentado que hay "activados unos 300" y que son 160 los que están actuando.

La consellera ha aseverado que "se va a retirar una de las secciones de la UME (Unidad Militar de Emergencia)", pero ha precisado que en la zona "van a permanecer un total de 60 militares" teniendo en cuenta que "a lo largo de toda la tarde se esperan rachas de viento fuertes".

"IMPORTANTE SEGUIR TRABAJANDO"

"Va a seguir soplando el levante y, por tanto, es muy importante seguir trabajando, tanto en los medios terrestres refrescando todos los puntos calientes como la labor de vigilancia por parte de los medios aéreos", ha declarado. Bravo ha añadido que habrá uno de estos últimos "sobrevolando la zona y realizando todas las inspecciones necesarias para detectar algún foco" y ha señalado que se contará con otro "de reserva".

Por lo que respecta a los medios de la administración central, ha comentado que "se han retirado" aunque "están en alerta para que en cualquier momento, si se reactiva el incendio", puedan ponerse en marcha y actuar "de forma inmediata".

Igualmente, ha asegurado que "se ha retirado en este momento, porque hay menos peligro, toda la maquinaria pesada que se había colocado frente a los cortafuegos para evitar la afectación a las Hoces" del Cabriel porque "en este momento no es necesario". No obstante, ha resaltado que "siguen trabajando y pendientes de los puntos calientes y realizando actuaciones de control y vigilancia para evitar que como consecuencia de fenómenos meteorológicos, sobre todo por el viento, se activara algún punto".

Gabriela Bravo ha expuesto también que durante la próxima noche se prevé que se eleve "el nivel de humedad", una circunstancia que "favorecerá las labores de refrescar e ir apagando todos los puntos calientes que aún" existen.

"COORDINACIÓN"

"Por tanto, se sigue trabajando desde el ámbito de la coordinación de todas las agencias y todos los profesionales que están actuando" para acabar con este incendio forestal en Venta del Moro, ha subrayado la consellera. Tras ello, ha manifestado que "aún no se va a dar por estabilizado" el incendio "mientras haya puntos calientes". "Se va a seguir trabajando en todas esas áreas y movilizados todos los medios tanto aéreos como terrestres", ha insistido.

Preguntada por cómo se actuará tras el incendio y por si habrá ayudas y un plan para restablecer la zona, la titular de Justicia, Interior y Administración Pública ha respondido que se actuará "como en todos los incendios". Ha comentado que "cuando se dé por extinguido" el incendio se abrirá "una nueva etapa en la que se convocará la oficina de la postemergencia".

Bravo ha detallado que en ellas se citará "a los representantes de los distintos departamentos con la finalidad de hacer una valoración de los daños ocasionados, tanto de los ámbitos que afectan a lo público como a lo privado". "Se abrirá un plazo para la presentación de los documentos necesarios para la tasación de todos esos daños y, a partir de ese momento, pondremos en marcha el decreto de ayudas como hacemos siempre", ha concretado.