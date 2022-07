Generalitat proposa ampliar la zona de transport públic metropolità i incloure les parades del Campello

La consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, ha mantingut una reunió amb la secretària autonòmica de Transports, María Pérez, que prèviament s'ha reunit amb representants de l'Ajuntament d'Alacant, als quals els ha traslladat aquesta proposta de la Generalitat per a seguir impulsant el transport públic, segons un comunicat del govern autonòmic.

Com ha explicat la consellera Rebeca Torró, amb aquesta proposta la Generalitat "vol seguir avançant en la línia marcada pel govern autonòmic i el govern central per a potenciar el transport públic fent-ho més econòmic, senzill i atractiu per als ciutadans i ciutadanes".

Aquesta proposta atén a una petició dels municipis del Campello, que reclamen que totes les parades del municipi formen part d'una mateixa àrea de transport. "Volem abaratir el preu del transport, com ja ha fet en els últims mesos Ferrocarrils de la Generalitat, que ha baixat el preu del Tram d'Alacant fins a un 50%, però també ampliar la zona de cobertura incloent en la zona TAM totes les parades del Campello", ha assenyalat Torró.

Així, ha recalcat que "totes les parades d'una mateixa localitat han de pertànyer a una mateixa zona de transport".

La proposta de la Conselleria de Política Territorial passa per incloure les 12 parades actuals del Tram d'Alacant que pertanyen al final de l'el Campello en la zona TAM. Actualment les 4 que estan fora són Amerador, Coveta Fumà, Cala Piteres i Venta Lanuza.

Així mateix, en aquesta mateixa reunió amb el consistori alacantí, la Generalitat ha proposat també "treballar de forma conjunta" per a impulsar una baixada de preus en aquesta zona de transport.